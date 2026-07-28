Tornado extremadamente peligroso en Wisconsin destruye casas y deja sin luz a miles: ¿Por qué son tan terribles?

Un tornado atravesó sectores de Menasha y Appleton, dos comunidades del noreste de Wisconsin, en Estados Unidos, dejando viviendas destruidas, árboles arrancados de raíz y interrupciones masivas en los servicios básicos.

La tormenta tocó tierra antes de desplazarse sobre el lago Winnebago, donde finalmente se disipó tras al menos 20 minutos de trayectoria continua.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia por "situación particularmente peligrosa" al confirmar la presencia del embudo. Evaluaciones preliminares de daños clasifican el evento con una intensidad de al menos EF-2 en la escala Fujita mejorada, lo que implica vientos sostenidos capaces de arrancar tejados enteros y volcar vehículos.

Las autoridades locales informaron que más de 33.000 clientes quedaron sin energía eléctrica únicamente en los condados de Winnebago, Calumet y Outagamie. Las fuerzas de seguridad han pedido a la población resguardarse en sus hogares debido al riesgo que implican los cables de alta tensión caídos y los escombros en vías intransitables.

El evento tomó por sorpresa a varios residentes, ya que la primera alerta específica de tornado se emitió apenas tres minutos después de que tocara tierra, aunque previamente se había advertido sobre tormentas eléctricas severas con vientos dañinos. De forma paralela, en la localidad de Whitewater, un hombre de 29 años perdió la vida tras recibir el impacto de un rayo mientras realizaba labores de poda de árboles en medio del temporal que afectó al Medio Oeste estadounidense.

¿Cómo actúan los tornados y por qué son tan peligrosos?

Un tornado es una columna de aire que gira violentamente y se extiende desde la base de una nube de tormenta (generalmente una supercelda) hasta la superficie terrestre. Aunque duran pocos minutos en la mayoría de los casos, son los fenómenos atmosféricos más destructivos a escala local.

¿Cómo se forman?

La formación de un tornado requiere la combinación de tres factores atmosféricos clave:

Inestabilidad y humedad: Aire cálido y húmedo en los niveles bajos de la atmósfera choca con una masa de aire frío y seco en las capas superiores. Cizalladura del viento: Se produce cuando el viento cambia de dirección y aumenta su velocidad significativamente a diferentes alturas. Esto crea una rotación horizontal en la capa baja de la atmósfera. Corriente ascendente: Las fuertes corrientes de aire caliente que suben hacia la tormenta levantan esa columna de aire en rotación horizontal, colocándola en posición vertical. Si la rotación se intensifica y se extiende hacia el suelo, se origina el tornado.

¿Qué los hace tan peligrosos?

La letalidad de un tornado depende de una combinación de variables mecánicas y físicas:

Efecto de proyectil (Escombros): La mayor parte de las lesiones y muertes no son causadas directamente por la fuerza del viento, sino por los objetos atrapados dentro del vórtice (madera, láminas de metal, cristales y vehículos) que viajan a cientos de kilómetros por hora.

Diferencial de presión: En el centro del embudo existe una caída extrema de la presión atmosférica. Cuando el tornado pasa sobre una estructura, la diferencia de presión entre el interior y el exterior de la edificación puede hacer que paredes y techos colapsen hacia afuera.

Fuerza de elevación: Los vientos ascendentes dentro del núcleo pueden levantar objetos de gran tonelaje y soltarlos desde alturas considerables, destruyendo cualquier infraestructura en su punto de impacto.

Tiempo de advertencia reducido: A diferencia de los huracanes, que pueden rastrearse con días de anticipación, los tornados pueden desarrollarse en cuestión de minutos, lo que limita de forma severa el margen de evacuación de las poblaciones afectadas.