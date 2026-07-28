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Fuerte terremoto en Japón de magnitud 7.1 deja edificios colapsados con decenas de personas atrapadas

Un fuerte terremoto en Japón ocurrió este martes; el sismo fue de una magnitud de 7.1 y dejó edificios colapsados y personas atrapadas.

Terremoto en Japón HOY
|IA

Escrito por: Ollinka Méndez

Un terremoto en Japón de magnitud 7.1 dejó edificios colapsados y miles de hogares sin electricidad en la ciudad de Kumamoto. Se habla de personas atrapadas en un centro comercial.

El sismo provocó derrumbes y daños en infraestructura, obligó a evacuar a unas 300 mil personas, activó una alerta de tsunami (cancelada poco después) y autoridades advirtieron sobre posibles fuertes réplicas y deslizamientos de tierra.

Terremoto en Japón HOY
El sismo provocó derrumbes y daños en infraestructura|Reuters

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