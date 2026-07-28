Fuerte terremoto en Japón de magnitud 7.1 deja edificios colapsados con decenas de personas atrapadas
Un fuerte terremoto en Japón ocurrió este martes; el sismo fue de una magnitud de 7.1 y dejó edificios colapsados y personas atrapadas.
Un terremoto en Japón de magnitud 7.1 dejó edificios colapsados y miles de hogares sin electricidad en la ciudad de Kumamoto. Se habla de personas atrapadas en un centro comercial.
El sismo provocó derrumbes y daños en infraestructura, obligó a evacuar a unas 300 mil personas, activó una alerta de tsunami (cancelada poco después) y autoridades advirtieron sobre posibles fuertes réplicas y deslizamientos de tierra.
A 7.1-magnitude earthquake strikes southern Japan, damaging buildings and bridges, and knocking out power to thousands of homes https://t.co/VXZcb4zvod pic.twitter.com/xIWcwsm0yH— CNN Breaking News (@cnnbrk) July 28, 2026