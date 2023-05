Regidora de San Luis Potosí festeja cumpleaños de su hijo con ‘narcofiesta’

¡Al puro estilo buchón! Con armas falsas, sombreros y dinero fue como festejó Irma Patricia Cuevas Ovalle, regidora de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, el cumpleaños de su hijo, desatando las críticas por la temática de ‘narcofiesta’ que podría ser considerado como apología del delito en el país.

En redes sociales se difundieron una serie de imágenes en las que exhiben la forma ‘buchona’ en que celebraron familiares y amigos del joven, quienes posan cargando armas de plástico y fajos de dinero. Inclusive, conocidos de la regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aparecen con un pastel adornado con el logotipo de la marca Versace.

Los hechos causaron tanta indignación que la funcionaria salió a ofrecer una disculpa pública y retirar las imágenes. Además, explicó que está comprometida con la consolidación de una sociedad más humana, por lo que se arrepintió de la ‘narcofiesta’ familiar.

Regidora ofrece disculpas y borra fotos de ‘narcofiesta’

“Lamento mucho que la celebración de una fiesta privada realizada el pasado fin de semana, y la difusión que hice de la misma en una red social, que ya procedí a eliminar, haya provocado interpretaciones que nada tienen que ver con el propósito de disfrutar de momentos de alegría y esparcimiento con nuestros familiares y amistades. Reconozco que fue un error de mi parte el haber hecho públicas las fotografías de este evento”, escribió en Facebook.

Irma Patricia Cuevas Ovalle inclusive aseguró que se trató de una manera lúdica de recrear un estilo de vestimenta que está presente en la cultura mexicana y a nivel familiar, ámbito en el que aseguró debieron quedarse las fotografías.

¿Es parte de la cultura de los mexicanos?

El secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, José Guadalupe Torres, se limitó a responder que no estaba de acuerdo con la fiesta, pero mencionó que estos hechos no son para llegar al extremo porque es un estilo arraigado a la cultura de los mexicanos.

“Es una forma burlesca de afrontar lo que pasa, es parte de la cultura de los mexicanos, yo no estoy de acuerdo, pero no es algo que sea extremo. No es correcto, es parte de la cultura de los mexicanos, es la forma de burlarnos de nuestros problemas”, respondió al ser cuestionado por los medios de comunicación.

Hasta el momento, ni el PVEM estatal ni a nivel nacional se han pronunciado sobre estos hechos que indignaron a usuarios de redes sociales, quienes insisten en que se trató de un acto de apología del delito.