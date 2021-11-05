Con un taladro especial, la NASA intentará extraer hielo de la Luna

Por primera vez, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) viajará a la Luna con la intención de extraer recursos, lo hará con el apoyo de un taladro para buscar hielo bajo la superficie del satélite natural.

El experimento de extracción de hielo se enviará a finales de 2022, hacia el polo sur de la Luna en una cresta cercana al cráter Shackleton, ubicación que ha sido evaluada durante meses por ingenieros y científicos.

“Los datos de la NASA de las naves espaciales que orbitan alrededor de la Luna indican que esta ubicación podría tener hielo debajo de la superficie”, explicó la agencia en un comunicado.

El área donde estará ubicada la misión recibe suficiente luz solar para alimentar un módulo de aterrizaje durante 10 días, además la cercanía de un pequeño cráter permitirá excursiones robóticas.

Las condiciones descritas, indicó la NASA, ofrecerán una oportunidad para probar las tres tecnologías que irán a bordo de la misión: el experimento Polar Resources Ice-Mining Experiment-1 (PRIME-1), la red de comunicaciones 4G/LTE y Micro-Nova, un robot desplegable desarrollado por Intuitive Machines.

We're taking America back to the Moon in a whole new way.

☑️ New Concepts

☑️ New Perspectives

☑️ New Technologies pic.twitter.com/YiNeR7DujK — Intuitive Machines (@Int_Machines) November 5, 2021

Jackie Quinn, gerente del proyecto PRIME-1, dijo que encontrar un lugar de aterrizaje donde pudieran buscar hielo y extraerlo fue un desafío, por las condiciones propias de la superficie de la Luna.

Necesitábamos encontrar un sitio ‘ricitos de oro’ que reciba suficiente luz solar para cumplir con los requisitos de la misión y, al mismo tiempo, sea un lugar seguro para aterrizar con buenas comunicaciones terrestres.

¿En qué consistirá la extracción de hielo en la Luna?

De acuerdo con la NASA, el taladro PRIME-1 intentará perforar hasta un metro de profundidad a fin de extraer suelo lunar, conocido como regolito, y depositarlo en la superficie para el análisis del agua.

En tanto, un espectrómetro de masas que observa las operaciones lunares medirá los gases volátiles que escapen del material excavado, indicó la agencia.

Con esta primera misión de búsqueda y extracción de recursos, se podría establecer “una presencia sólida y a largo plazo en el espacio profundo, incluso en la Luna”, que servirá para las misiones Artemis de la agencia.

In 2022, an ice-mining experiment will arrive on an @Int_Machines lander at the lunar South Pole, along with a @nokia communications network and a hopper robot. Learn about the landing site – where we'll begin finding and extracting resources on the Moon: https://t.co/Buw6pCXhqm pic.twitter.com/RQ4n1Ygw4z — NASA Technology (@NASA_Technology) November 3, 2021

La misión también probará la red inalámbrica 4G/LTE con el objetivo de “allanar el camino para la transmisión de video de alta definición de los astronautas a las estaciones base”.

Niki Werkheiser, director de maduración tecnológica de la Dirección de Misiones de Tecnología Espacial de la NASA, afirmó que estas primeras demostraciones de tecnología proporcionarán información sobre cómo operar y explorar la superficie de la Luna.

“Los datos informarán los diseños para la futura utilización de recursos in situ, movilidad, comunicaciones, energía y capacidades de mitigación de polvo”, señaló Werkheiser.

