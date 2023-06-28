‘Astronautas’ de la NASA estarán un año encerrados en un hábitat similar a Marte; conoce el programa CHAPEA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) no se detiene y en esta ocasión inició uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años, se trata del programa CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) que busca simular lo que serían las condiciones de vida en Marte.

El proyecto CHAPEA reclutó a cuatro voluntarios que cumplieron con todos los requisitos que estableció la agencia espacial en su página oficial y ahora deberán pasar un año encerrados con miras a próximos proyectos en los que se realicen misiones tripuladas al planeta rojo.

Con esto, se reafirma que Marte se mantiene como uno de los principales objetivos de la NASA, pues en diversas ocasiones se ha manejado la posibilidad de albergar vida, incluso han mandado dos exploradores identificados como Perseverance y Curiosity, quienes han compartido fotografías del planeta rojo y le dan la oportunidad al mundo de conocer los misterios del universo.

¿Cuál es el objetivo del programa CHAPEA de la NASA?

El programa CHAPEA se dio a conocer meses atrás cuando publicaron los lineamientos para aplicar y ser uno de los voluntarios, en el sitio web enmarcaron los requisitos principales y también sus objetivos, estos son sumergir a los voluntarios en un hábitat que los haga sentir en Marte, entre las actividades que realizarán están:



Caminatas espaciales

Comunicaciones

Crecimiento de cultivos

Preparación y consumo de comidas

Ejercicio

Actividades de higiene

Trabajo de mantenimiento

Tiempo personal

Trabajo científico

Sueño

En el lugar cuentan con cocina, áreas de acondicionamiento físico, dos baños y un lugar especial para realizar trabajo técnico, por esta razón es uno de los proyectos que más prometen para que la ciencia siga avanzando, pues albergarán un total de 378 días en las condiciones más extremas.

El programa CHAPEA es uno de los más ambiciosos de la NASA.|Programa CHAPEA

¿Quiénes son los tripulantes del programa CHAPEA de la NASA?

El equipo de ‘astronautas’ está conformado por cuatro personas: Kelly Haston, Anca Selariu, Nathan Jones y Ross Brockwell, dichas personas lograron cumplir con cada uno de los requisitos establecidos por la NASA; estiman que participaron alrededor de 4 mil personas.

Uno de los mayores retos que enfrentarán será tomar decisiones efectivas en la simulación, la comunicación será lenta al tomar en cuenta que son 140 millones de millas la distancia entre Marte y la Tierra, con esto los científicos podrán conocer cómo se adapta el cuerpo humano a las condiciones del planeta rojo, de obtener resultados positivos, la investigadora principal del programa aseguró que podrían enviar y traer de regreso a los humanos de forma segura.

“El conocimiento que obtendremos aquí nos ayudará a enviar humanos a Marte y a traerlos de regreso a la Tierra de forma segura”, dijo Grace Douglas, investigadora principal de CHAPEA.

