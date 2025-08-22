¿Qué pasará con los migrantes? Juez ordena detener operaciones en Alligator Alcatraz

Un juez federal en Estados Unidos emitió una orden que impide al gobierno a no trasladar a más migrantes a la prisión conocida como Alligator Alcatraz, ubicada en el estado de Florida. Esta decisión judicial surge tras denuncias sobre daños ambientales en áreas sensibles dentro del Parque Nacional de los Everglades.

Suspensión de traslados y ampliaciones en Alcatraz de los Caimanes

De acuerdo con la resolución, además de detener el ingreso de más detenidos, se suspenden de inmediato los trabajos de ampliación de las instalaciones. La corte consideró que el centro de detención genera un impacto negativo en el ecosistema de los Everglades, un área protegida que alberga una amplia diversidad de fauna y flora en peligro, entre ellas: caimanes.

Información en desarrollo...