El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha implementado una estrategia de seguridad sin precedentes para combatir la delincuencia en su país, enfocándose en eliminar el poder de las pandillas y criminales que durante décadas han asolado a la nación, en lugar de abrazarlos.

El Salvador enfrenta la delincuencia con medidas contundentes

En recientes declaraciones, Bukele reflexionó sobre la importancia de tomar medidas firmes para sacar a los delincuentes de las calles, asegurando que esta estrategia no solo es un tema de seguridad, sino de justicia social.

“Nosotros entendimos a la fuerza y con golpes que la única forma era ir tras el pandillero y arrestarlo . No para castigarlo, sino para sacarlo de la sociedad. Él tiene que estar fuera de la ecuación”, señaló Bukele.

La lógica detrás de la estrategia de Bukele

El mandatario salvadoreño explicó que el enfoque tradicional de tratar de “reinsertar” a los criminales no es viable en muchos casos. Según Bukele, las personas que han cometido delitos graves, como asesinatos o violaciones, rara vez cambian, y permitirles regresar a la sociedad representa un riesgo demasiado alto.

“El que ya es delincuente, ya violó, ya mató, ya cortó tres cabezas... primero, es difícil que se reinserte. Y, aún si lo hiciera, yo no me la jugaría a dejarlo en la calle”, afirmó el presidente.

Bukele también rechazó la idea de que ofrecer incentivos económicos a los criminales sea una solución efectiva. Según su perspectiva, el dinero obtenido ilícitamente nunca genera un cambio de mentalidad en los delincuentes , quienes seguirán optando por el camino más fácil para obtener recursos.

Impacto económico de la lucha contra el crimen en El Salvador

Una de las críticas más comunes hacia las políticas de Bukele es el supuesto impacto negativo que tendría en la economía nacional detener en masa a los delincuentes. Sin embargo, el presidente aseguró que los resultados han sido positivos.

“Nuestro PIB no cayó 10% como calculábamos; subió 3.5%. Es decir, nuestra economía no solo resistió la lucha contra la delincuencia, sino que creció”, explicó Bukele, refutando la idea de que la eliminación del crimen organizado afectaría la estabilidad económica del país .

¿Por qué ha funcionado la estrategia de Bukele en El Salvador?

El éxito de Bukele en El Salvador radica en una política de cero tolerancia hacia los criminales, combinada con la implementación de incentivos claros para los jóvenes. Según el mandatario, los jóvenes ahora ven más atractivo trabajar y ganar dinero de manera honesta, ya que saben que el crimen conlleva consecuencias severas.

“Ahora los jóvenes piensan en sus nuevos incentivos: ¿qué hago? ¿Me vuelvo pandillero para que me lleven a prisión o mejor me pongo a trabajar y gano dinero que nadie me va a quitar?”, explicó Bukele.

El Salvador se ha convertido en un modelo para otros países que enfrentan problemas similares, mostrando que la seguridad puede lograrse con medidas contundentes y un enfoque claro en el bienestar de la sociedad.