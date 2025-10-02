Fiscalía realizará necropsia al ´Chicles´ el perro maratonista de Tijuana

El fallecimiento de “Chicles”, el perro maratonista más querido de Tijuana, ha conmocionado a la comunidad deportiva y a la ciudadanía en general. Su dueño, Héctor “El Flecha” Hernández, entregó el cuerpo a la Fiscalía para que se realice la necropsia correspondiente.

Entregan cuerpo del ´Chicles´a Fiscalía para necropsia

La mañana posterior al fallecimiento de “Chicles”, el perro maratonista, su dueño Héctor “El Flecha” Hernández, tomó la difícil decisión de entregar el cuerpo a la Fiscalía General del Estado para que se le practique una necropsia.

A través de un video en vivo, Hernández compartió que aunque en un inicio pensó en cremarlo, optó por seguir el protocolo legal con el objetivo de disipar cualquier duda sobre la causa de muerte.

Señaló que no quiere vivir con la incertidumbre y que tanto él como los seguidores del can merecen conocer la verdad. De acuerdo con su testimonio, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación y el proceso de análisis podría tardar entre dos y cuatro días.

El cuerpo del peludo fue ingresado a un congelador para su preservación mientras especialistas realizan los estudios correspondientes.

Hernández explicó que en grabaciones de cámaras de seguridad se observa a “Chicles” correr asustado tras el paso de un automóvil y posteriormente tambalearse.

El maratonista recalcó que la necropsia permitirá esclarecer el deceso y aseguró que tomará una decisión sobre la sepultura o cremación del animal una vez que se conozcan los resultados oficiales. “Chicles ya se nos fue, pero merece que sepamos de qué murió”, expresó conmovido su dueño.

¿Qué le pasó al ´Chicles´, el perrito maratonista?

El pasado 30 de septiembre se confirmó su fallecimiento en Tijuana, noticia que fue dada a conocer por su dueño y cuidador, Héctor “El Flecha”, a través de una transmisión en vivo en Facebook.

Con profunda tristeza, relató que el can había sido víctima de envenenamiento por “gente mala”, lo que provocó gran indignación entre la comunidad.

Pese a que se le brindó atención médica inmediata y el veterinario hizo todo lo posible por salvarlo, lamentablemente el lomito no resistió.

“Solo les informo que alguien muy malo, alguien de un corazón muy malo, envenenó al Chicles. Chicles ha fallecido”, expresó Héctor conmovido, confirmando así la partida del canino que se había ganado un lugar muy especial en el corazón de los tijuanenses.