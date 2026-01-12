Chihuahua se pinta de blanco: nevadas sorprenden en cinco municipios 12 de enero

La segunda tormenta invernal de la temporada ya se dejó sentir con fuerza en el estado de Chihuahua. Durante las últimas horas, varios municipios registraron nevadas, caída de aguanieve y lluvias, un escenario poco común que sorprendió a habitantes de distintas regiones y activó alertas preventivas por las bajas temperaturas.

Este fenómeno se debe a la interacción de la tormenta invernal con una masa de aire polar, impulsada por el frente frío número 27 , lo que provocó un descenso marcado en el termómetro y condiciones meteorológicas adversas en gran parte del estado.

Fuertes nevadas generadas por una Baja presión en niveles medios y altos de la troposfera ( DANA ) en el Estado de Chihuahua este 12 de Enero del 2026 .@conagua_clima @meteoredmx @webcamsdemexico

Municipios con nieve y aguanieve en Chihuahua

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) , la nieve cayó directamente en cinco municipios: Guachochi, Aquiles Serdán, Guadalupe y Calvo, Balleza y San Francisco de Conchos. En estas zonas, el paisaje cambió por completo en cuestión de horas, con caminos, cerros y techos cubiertos de blanco.

En el municipio de Bachíniva se reportó caída de aguanieve, mientras que en otras localidades el fenómeno se manifestó en forma de lluvia. Tal fue el caso de Chihuahua capital, Huejotitán, Nonoava, Santa Bárbara, Allende y Urique, donde las precipitaciones estuvieron acompañadas de temperaturas bajas y rachas de viento.

Estas condiciones podrían mantenerse a lo largo del día, por lo que las autoridades no descartan que se presenten nuevos reportes conforme avance la tormenta invernal.

Nevadas en Chihuahua 12 de enero|Gobierno del Estado

Frente frío 27 y aire polar: así afecta al estado

La combinación del frente frío número 27 con aire polar ha generado un ambiente gélido, principalmente en la zona serrana y en municipios del centro y sur del estado. Este tipo de sistemas suele provocar heladas, formación de hielo en carreteras y reducción de visibilidad, factores que incrementan el riesgo de accidentes.

Protección Civil señaló que es importante extremar precauciones, especialmente para quienes deben circular por carreteras de la Sierra Tarahumara o zonas altas, donde las nevadas pueden intensificarse en las próximas horas.

Recomendaciones ante el frío extremo en Chihuahua

Ante este escenario, la CEPC hizo un llamado a la población para usar calefactores de forma segura, para evitar tragedias como la ocurrida el domingo pasado en Ciudad Juárez donde murieron dos hermanos . Entre las principales recomendaciones están mantener una buena ventilación dentro de las viviendas, evitar el uso de braseros o anafres en espacios cerrados y revisar que los equipos de calefacción se encuentren en buen estado.

Nevadas en Chihuahua 12 de enero|Gobierno del Estado

También se aconseja no exponerse a cambios bruscos de temperatura, abrigarse adecuadamente y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas, quienes son más vulnerables ante el frío extremo.

Las autoridades estatales informaron que se estarán emitiendo actualizaciones constantes conforme evolucione la tormenta invernal e invitaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado de Chihuahua.