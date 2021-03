NFL confirma temporada de 17 juegos por equipo

Los propietarios de las 32 franquicias de la NFL aporbaron este martes la ampliación de la temporada regular, para que cada equipo dispute 17 partidos de temporada regular por campaña.

A partir de la temporada 2021, que inicia en septiembre, la fase regular tendrá una duración de 18 semanas, contando una de descanso para cada equipo.

Esta aprobación llegó un poco tarde, pues desde que se aprobó el último contrato colectivo de la liga, en febrero de 2020, se estipulaba prolongar la temporada regular, aunque la temporada 2020 todavía se jugó con el anterior formato de 16 semanas de duración.

Con este movimiento, también disminuyen los partidos de pretemporada, pasando de cuatro a tres partidos.

La liga quería ampliar su calendario regular desde hace tiempo, pero el sindicato de jugadores se había negado.

“Se trata de un momento monumental en la historia de la NFL. El acuerdo laboral con los jugadores y los recién firmados contratos televisivos proveen la base para mejorar la calidad de la experiencia de la NFL para nuestros aficionados. Uno de los beneficios es que cada equipo estará disputanto 17 partidos de temporada regular”, declaró el comisionado de la NFL, Roger Goodell, a través de un comunicado.

Los partidos que se agregarán a la fase regular serán una rotación de formato inter-conferencia, en el que los equipos que hayan ocupado el mismo puesto en su respectiva división se alternarán la localía. En esta primera edición la localía será para los equipos de la Conferencia Americana (AFC), lo que quiere decir que los partidos se distribuirán de la siguiente forma: Conferencia Americana (AFC) Este contra Conferencia Nacional (NFC) Este, AFC Norte vs. NFC Norte, AFC Sur vs. NFC Sur y AFC Oeste vs. NFC Oeste.

Este es el primer gran cambio al calendario de fase regular de la NFL desde 1978, cuando se instauró el formato de cuatro partidos de pretemporada y 16 de fase regular.

Con esta modificación, el Super Bowl LVI se retrasará una semana, por lo que ahora se jugará el domingp 13 de febrero de 2022 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

NFL QUIERE MAYOR EXPOSICIÓN INTERNACIONAL

Además, otro de los acuerdos conseguido por los dueños este martes que los 32 equipos disputarán un partido internacional al menos cada ocho años.

Esto significa que todas las franquicias jugarán al menos una vez fuera de Estados Unidos en condición de local, en juegos que podrían disputarse en Londres, Ciudad de México o cualquier otra sede.

