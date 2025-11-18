Vocalista de Grupo El Tiempo sufre aparatoso accidente en autopista México-Morelia

La tarde del lunes, un grave accidente vehicular ocurrió en la autopista México-Morelia, a la altura del kilómetro 457, cuando una camioneta impactó a gran velocidad la parte trasera de un camión de carga. En este aparatoso choque, el vocalista y líder de 'Grupo El Tiempo', Hugo Gómez Herrera, resultó gravemente herido.

¿Qué se sabe sobre el accidente del vocalista de Grupo El Tiempo?

De acuerdo con datos preliminares, tras ser alertados en el número de emergencia '911', personal de Ambulancias, Servicios Medicos Terrestre y Aereo - SYSMEDIC, se trasladó al sitio del siniestro, tras llegar al lugar de los hechos, estabilizaron a Hugo Gómez y lo trasladaron de urgencia a un hospital de la zona para realizarle una valoración más exhaustiva. Según las últimas declaraciones de los médicos, su estado de salud es actualmente reservado.

Aunque las lesiones no parecen comprometer su vida de forma inmediata, se están realizando estudios para descartar daños internos y cualquier otra complicación que pudiera derivarse del impacto.

Grupo El Tiempo pide prudencia tras accidente de vocalista

A través de un comunicado oficial en redes sociales, los familiares y el equipo de Grupo El Tiempo pidieron a los seguidores y medios de comunicación evitar la propagación de rumores, así como ser respetuosos durante este momento delicado para Hugo Gómez y su familia.

"Agradecemos profundamente las muestras de apoyo y solidaridad que hemos recibido. Les pedimos paciencia y respeto ante la situación", señalaron en el mensaje.

Hasta el momento, el grupo ha mantenido una comunicación constante, pidiendo que cualquier actualización sobre el estado de Hugo Gómez sea transmitida de manera oficial.

Los seguidores de la banda, así como sus amigos y compañeros de la música regional, han mostrado un apoyo rotundo a través de redes sociales, enviando oraciones y mensajes de aliento.