Niña de 2 años cayó en un pozo de la India; está a 100 metros de profundidad

Una tragedia envuelve a la ciudad de Madhya Pradesh cuando las autoridades informaron que una niña de dos años de edad cayó en un pozo de la India de aproximadamente 100 metros de profundidad; sin embargo, tras horas de intentar rescatar a la menor ya no hay respuesta que permita conocer si aún está con vida.

En conferencia de prensa, el titular de gobierno, Shivraj Singh, ofreció detalles sobre lo acontecido y subrayó que inicialmente la pequeña estaba a 12 metros de profundidad, pero al momento de iniciar con las labores de rescate cayó más metros; la vibración de la maquinaria habría ocasionado que las tareas se dificultaran.

"Tenemos muchas maquinas allí pero estamos teniendo dificultades para excavar por las rocas", agregó Singh; sin embargo, lamentó que tras 25 horas no encuentran una solución.

Ejército participa en trabajos de rescate para la menor de 2 años atrapada en un pozo de la India

Tras darse a conocer el suceso, decenas de personas se desplegaron alrededor de la zona para ofrecer ayuda, al poco tiempo el Ejército hizo su aparición en coordinación con la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), quienes trajeron consigo herramientas como excavadoras que ocasionaron el hundimiento de la niña de 2 años en el pozo de la India,

Hasta el momento no ofrecieron mayor información sobre la condición de la menor, pero se estima que son horas críticas para su hallazgo, pues de llegar a las 30 horas podría morir, a pesar de ello, los equipos de búsqueda trabajan a marchas forzadas.

Rescatan con vida a un niño sordomudo que llevaba 4 días atrapado en un pozo en India

El 15 de mayo de 2022, un niño identificado como Rahul Sahu, cayó a un pozo con 24 metros de profundidad, tras viralizarse el caso se conoció que las labores de rescate eran complicadas porque el menor de 10 años era sordomudo, a pesar de eso lograron rescatarlo después de 72 horas.

हमारा बहादुर राहुल साहू हौसला और हिम्मत का पर्याय है।



आज उससे मिलने गया, उसकी माँ और परिवारजनों से मिला।



चिकित्सकों की टीम उसकी अच्छे से देखभाल कर रही है।

उसका इलाज, उसकी पढ़ाई का इंतजाम सरकार करेगी।



सबकी दुआओं और सामूहिक प्रयास से यह संभव हो सका।



🏥 अपोलो अस्पताल, बिलासपुर pic.twitter.com/naWvHlv0p5 — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) June 15, 2022

Los accidentes en pozos de la India son frecuentes para la comunidad pues se encuentran en las aldeas agrícolas, y los niveles de seguridad no tienen los parámetros más altos, previo al niño de 10 años se registraron los siguientes casos:

