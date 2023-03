Dos niñas acusadas de matar a una estudiante de 12 años en Alemania

Alemania está conmocionada por el asesinato de una estudiante de 12 años, cuyo cuerpo fue encontrado el fin de semana en una zona boscosa al oeste del país; además, las principales sospechosas son dos niñas.

Las autoridades identificaron a la estudiante muerta como Luise; explicaron que su cuerpo fue hallado cerca de un carril de bicicleta en un bosque.

Un día antes de hallazgo, los padres reportaron su desaparición después de que la estudiante visitó a una amiga y ya no regresó a su casa.

Reuters

Las autoridades de Alemania detallaron que la estudiante murió debido a múltiples lesiones hechas con arma blanca; sin embargo, no se encontró ningún arma cerca de donde estaba el cuerpo de la menor. Añadieron que no hubo agresión sexual contra la pequeña de 12 años.

“Según el resultado de la autopsia, la niña murió a causa de múltiples puñaladas y la consiguiente pérdida de sangre”, indicó el fiscal Mario Mannweiler.

Niños que mataron a estudiante no irá a la cárcel

Mannweiler dijo que los principales sospechosos de cometer el asesinato son dos niñas que al parecer conocían a la estudiante.

“Con base en la investigación hasta el momento, debemos suponer que el crimen fue cometido por dos niñas que conocían a la víctima. Eso es lo que se desprende tanto de las pruebas como del contenido de los interrogatorios”, dijo

Explicó que debido a que las presuntas asesinas también son menores de 12 y 13 años no irán a la cárcel ya que, debido a las leyes de Alemania, no están sujetos a la ley penal del país, pues se castiga con prisión a partir de los 14.

Finalmente, el fiscal indicó que las propias niñas revelaron detalles del caso y luego admitieron el crimen.

“Lo que podría ser un motivo para que los niñas cometan un delito puede no venir a la mente de un adulto. Así que no podemos decir nada sobre eso en este momento porque, de lo contrario, me vería obligado a mencionar detalles de la investigación y no tengo permitido hacerlo”.