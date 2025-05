¡Color eléctrico! Insólito derrame en Brasil tiñe de azul la fauna del Río Jundiaí

Ontem, após um acidente, um caminhão derramou corante azul em um córrego que deságua no Rio Jundiaí. Mesmo com a alegação de baixa toxicidade do produto, dezenas de peixes apareceram mortos, aves e outras formas de vida seguem ameaçadas. A Cetesb e a Prefeitura de Jundiaí, junto… pic.twitter.com/RLRe1lbFgm