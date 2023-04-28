VIDEO: Niñas saltan al vacío para escapar del incendio en escuela del Congo

En redes sociales circularon videos donde se ve a varias niñas saltando al vacío para escapar del incendio en una escuela en la República Democrática del Congo, lo que generó que varias estudiantes resultaran lesionadas.

Las menores brincaron de una altura de tres metros, por lo que muchas sufrieron fracturas. El hecho ocurrió en la escuela católica para mujeres liseo Mwanga, ubicada en la provincia de Lualaba, en la región de Katanga.

De acuerdo con las autoridades del país africano, más de 100 niñas fueron hospitalizadas tras saltar al vacío para huir del incendio, 30 de ellas sufrieron fracturas en diversas extremidades, ocho más se encuentran graves, pero no se reportaron decesos.

Se desconoce qué ocasionó el incendio en la escuela, pero las autoridades comenzaron una investigación para determinar las causas del siniestro.

Videos de niñas saltando para salvarse del incendio en Congo

En redes sociales circularon varios videos del momento del incendio en la escuela del Congo, donde se vio a la niñas saltando al vacío para salvarse de las llamas que ya devoraban gran parte del inmueble.

En las imágenes se apreció la angustia y desesperación de las menores para ser rescatadas, al igual que el de las personas que se encontraban alrededor. Las niñas tuvieron que saltar desde el techo o las ventanas de la escuela.

Otras más fueron rescatadas por elementos del cuerpo de bomberos, quienes trabajaron en el lugar para extinguir las llamas.

📢 Más de un centenar de alumnas heridas por un incendio en un colegio en la República Democrática del Congo 🇨🇬.

Las alumnas 🎒 han saltado desde el tejado para huir de las llamas 🔥. Más de 130 están heridas, según los primeros balances.#congo #republicademocraticadelcongo pic.twitter.com/u62vmE8Qzw — 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝘈 𝘝𝘖𝘊𝘌𝘚 (@ruidiaz_ddhh) April 25, 2023