Niños roban auto de su mamá por quitarles el celular; la madre había denunciado su desaparición

Dos niños de 10 y 11 años de Florida, Estados Unidos, fueron detenidos en Alachua después de conducir 320 kilómetros (200 millas) en un automóvil robado. La madre de los niños los había reportado como desaparecidos y había denunciado el robo de su vehículo.

La policía descubrió a los niños conduciendo el automóvil que había sido reportado como robado. Los hermanos habían huido de casa después de que su madre los castigara y les confiscara sus teléfonos celulares.

Policías sacaron sus armas por sospecha de ladrones

El incidente ocurrió en Alachua, cuando los oficiales sospecharon que los ladrones de autos estaban en el vehículo. Las autoridades sacaron sus armas y pidieron a los ocupantes que salieran.

Para sorpresa de las autoridades, dos niños salieron del automóvil e intentaban escapar hacia California después de ser castigados por su madre sin poder usar sus teléfonos celulares.

Los niños fueron encontrados a más de 320 kilómetros de donde su madre informó que estaban desaparecidos. Según informes locales, tres horas antes de que los niños fueran encontrados en la autopista, su madre ya había denunciado el robo del vehículo y la desaparición de sus hijos en North Port, Florida.

La policía tuvo una conversación con la madre de los niños, quien aceptó las recomendaciones de las autoridades para recibir ayuda en la crianza de sus hijos. Finalmente, la madre decidió no presentar cargos y los niños fueron autorizados a regresar con ella, ya que no se encontraron pruebas de maltrato en su hogar.

“Nuestros detectives tuvieron una larga conversación con la madre, quien claramente estaba haciendo todo lo posible para criar a sus dos hijos pequeños, y ella estuvo receptiva a las recomendaciones que le brindaron para ayudarla a obtener apoyo”.

La edad mínima para conducir en los Estados Unidos es entre 16 y 18 años, según las leyes estatales. Cuando solicitas una licencia, debes mostrar documentos que prueben tu identidad y el lugar donde vives.