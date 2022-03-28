Decenas de niños muertos y heridos por la invasión de Rusia a Ucrania

En el día 33 de la invasión de Rusia a Ucrania, la Fiscalía General de Ucrania reportó que el número de niños muertos por los bombardeos de las tropas rusas desde que inició el pasado 24 de febrero, alcanza ya los 143 y han resultado heridos otros 216 menores.

Debido a los bombardeos y ataques terrestres un total de 733 instituciones educativas han resultado dañadas, 74 de ellos están completamente destruidas.

La peor situación se encuentra en las regiones de Donetsk, Jarkov, Mykolaiv, Sumy, Kiev, Jerson y Chernihiv.

El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha hecho un nuevo balance sobre la situación de Ucrania, en él asegura que las tropas rusas no han conseguido ningún avance significativo en Ucrania, aunque si han logrado hacerse con la mayor parte del sur de Mariupol, que lleva bajo el mando de los rusos desde el comienzo de la invasión.

Reinician conversaciones en busca de un alto al fuego

En Turquía este lunes reinician las conversaciones entre representantes de Ucrania, Rusia y del anfitrión Turquía en busca de lograr un alto al fuego que ya lleva 33 días de la invasión de Rusia a Ucrania.

El presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo que llamó a su homólogo ruso, Vladímir Putin, a quien le ha recalcado la necesidad de un alto al fuego, la mejora de las condiciones humanitarias en algunas regiones, como Mariupol y la importancia de implementar la paz.

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania se celebran en Estambul y se extenderán hasta el próximo miércoles.

El presidente de Ucrania Volodimir Zelenski dijo que las anteriores negociaciones fracasaron, pero con la guerra en punto muerto, con el ejército ruso acumulando bajas y la resistencia civil ucrania resistiendo, se espera que se produzcan avances en torno a buscar un final del conflicto.

El mandatario precisó que la meta es obvia, la paz y la restauración de la vida normal en el país lo antes posible.

Nuevos incendios en Chernóbil

Autoridades de Ucrania informaron que nuevos incendios estallaron en la zona de exclusión alrededor de la central nuclear de Chernóbil, ocupada por las fuerzas rusas desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero.

Externaron que las llamas podrían tener consecuencias muy serias debido a que es imposible controlar y extinguir los fuegos debido a la captura de la zona de exclusión por las fuerzas de ocupación rusas.

El Organismo Internacional de Energía Atómica dijo que la situación permanece sin cambios en relación a los servicios de salvaguardias en Chernóbil y otras plantas nucleares de Ucrania.

Pérdidas económicas multimillonarias

El Gobierno de Ucrania ha elevado a casi 565,000 millones de dólares las pérdidas derivadas de la ofensiva militar lanzada por Rusia el 24 de febrero, según un nuevo recuento que tiene en cuenta tanto las consecuencias directas de los destrozos como los efectos financieros colaterales.

Miles de soldados muertos

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania cifró este lunes en unos 17,000 los soldados rusos muertos desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania.

Entre el 24 de febrero y el 28 de marzo, las tropas rusas perdieron además, 586 tanques 1,694 vehículos blindados de combate, 302 sistemas de artillería, 95 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) y 54 sistemas de defensa antiaérea, según el listado publicado en Facebook y citado por la agencia ucraniana Ukrinform.

Las tropas rusas perdieron asimismo 123 aviones, 127 helicópteros, 1,150 vehículos, siete buques, 73 camiones cisterna de combustible, 66 vehículos aéreos no tripulados tácticos operativos, 21 equipos especiales y cuatro lanzamisiles.

Rusia advirtió este lunes de que no suministrará gas en caso de que los países europeos no accedan a pagar por los envíos en rublos, tal y como ha pedido Moscú.

