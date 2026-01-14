México registra niveles de inversión bajos como en pandemia: empresas gastan sus ingresos en seguridad

México tiene niveles de inversión tan bajos como los que había durante la pandemia por COVID-19, reveló la Confederación Patronal de la República Mexicana ( Coparmex ).

El desánimo por la inversión en México tiene su origen principalmente en la falta de certeza jurídica, la inseguridad y los problemas en el sector energético. El ánimo cayó desde el cierre de 2024 y tuvo impacto en 2025, con prácticamente cero crecimiento económico.

¿Qué impactó en el crecimiento económico de México?

Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex, señaló que “en el último cuatrimestre de 2024 baja 12.8 puntos porcentuales, antes del efecto Trump, ni para echarle la culpa a Trump, y precisamente fue después de anunciarse la reforma judicial ”.

También influyeron la reforma a la Ley de Amparo y la desaparición de organismos autónomos. Sin embargo, el panorama no se detiene ahí, ya que el gobierno prepara una reforma electoral .

“En esta incertidumbre que vivimos, tanto en lo externo como en lo interno, hoy anunciar una reforma político-electoral nos parece, desde Coparmex, riesgosa e inoportuna”, advirtió Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex.

Una de cada dos empresas en México fue víctima de un delito

Lo anterior se dio a conocer durante la presentación de la encuesta denominada Data Coparmex 2025, la cual revela datos del primer semestre del año pasado en temas como seguridad, inversión, corrupción y gobierno.

El 46.8% de sus asociados fue víctima de al menos un delito, es decir, una de cada dos empresas, cifra que se mantiene desde 2018, cuando comenzaron a realizar la encuesta.

Robo y extorsión, los delitos que más afectan a empresas

El delito que más sufren las empresas es el robo de mercancías en tránsito. En segundo lugar, se ubica la extorsión y en tercero, el robo de vehículo.

“Destaca el aumento de la extorsión, en el que 17.3% de las empresas reporta haberla sufrido y, de ellas, 68.8% señala que fue de tipo telefónico”, explicó Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex.

Empresas gastan ingresos en seguridad

Las empresas gastan en promedio el 20% de sus ingresos en seguridad, un rubro que el gobierno es incapaz de garantizarles.

“Creo que las empresas no deberían estar gastando ese 20% adicional, que podrían utilizar para expandirse, crecer, mejorar las condiciones de los trabajadores y de la propia empresa”, afirmó Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex.

Finalmente, señalaron que no hay mejor programa social ni herramienta que saque a más gente de la pobreza que el empleo formal.

Si México quiere más empleo y mejor pagado, el gobierno debe dar certeza a los inversionistas, advirtió el sector empresarial.

