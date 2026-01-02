VIDEO: Así fue el momento del choque de una patrulla que dejó 8 lesionados en Michoacán

La mañana de este viernes se registró un fuerte accidente vial sobre la carretera Pátzcuaro-Quiroga, a la altura de la comunidad de Tzurumútaro, en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán. En el choque estuvieron involucrados tres vehículos, entre ellos una patrulla de la Guardia Civil, lo que dejó como saldo preliminar al menos ocho personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, cinco de los heridos son elementos de la Guardia Civil y tres más son civiles que viajaban en los vehículos particulares . El impacto fue tan fuerte que llamó de inmediato la atención de los habitantes de la zona, quienes dieron aviso al número de emergencias 911.

Uno de los aspectos que más ha generado comentarios es que el accidente quedó grabado en una cámara de seguridad cercana, la cual captó el momento exacto del choque. Las imágenes ya comenzaron a circular y muestran la magnitud del impacto entre las unidades.

Video del momento del choque en #Michoacán que dejó al menos ocho personas heridas: cinco oficiales y tres civiles. pic.twitter.com/3dc0xJp9nC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2026

Así ocurrió el accidente en la Pátzcuaro-Quiroga

El percance ocurrió durante las primeras horas de este viernes, cuando los tres vehículos circulaban por la carretera que conecta a Pátzcuaro con Quiroga, una vía de alto flujo vehicular, especialmente por las mañanas.

Las unidades involucradas fueron una camioneta BMW de color blanco, un automóvil Volkswagen Jetta negro con placas PJU-410-E y una patrulla de la Guardia Civil, identificada con el número económico MC-036-AB. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial cómo ocurrió la colisión ni cuál de los conductores habría provocado el choque.

Sin embargo, lo que se nota en el video, es que la patrulla intenta cruzar la avenida en sentido contrario, mientras el otro auto iba a alta velocidad sobre la carretera justo en el momento del choque .

Tras el reporte al 911, al lugar llegaron paramédicos y bomberos, quienes brindaron atención inmediata a los lesionados. A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades confirmaron que ninguna de las personas heridas presentó lesiones de gravedad.

Ocho personas lesionadas tras choque en Pátzcuaro

Los paramédicos atendieron en el sitio a los ocho lesionados y posteriormente los trasladaron a distintos hospitales de la región para una valoración médica más completa. Entre los heridos se encuentran cinco oficiales de la Guardia Civil que viajaban en la patrulla, así como tres civiles que iban en los vehículos particulares.

Testigos señalaron que el tráfico en la zona se vio afectado durante varios minutos, ya que los vehículos quedaron atravesados sobre la cinta asfáltica, lo que obligó a reducir la circulación mientras se realizaban las labores de auxilio.

Elementos de Tránsito acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y así determinar cómo ocurrió el accidente y quién tendría la responsabilidad. Será a partir de estos estudios que las autoridades definan las causas exactas del choque.