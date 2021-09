No buscamos respuesta burocrática, sino política: Grupo Independiente

Ciudad de México. El grupo plural del Senado anunció que buscará conformar su grupo parlamentario de cinco integrantes aún cuando la presidenta de la mesa directiva afirmó que no es procedente.

Te recomendamos: Cámara de Diputados regresa poco a poco a la normalidad

“No esperamos respuesta burocrática esperemos respuesta política y por eso lo hicimos así y sabemos perfectamente quiénes son los líderes parlamentarios de este congreso y lo respetamos a todas y a todos”, recalcó el senador Germán Martínez.

El expanista y exmorenista expuso que de acuerdo a la constitución solo restringe la forma y procedimientos para la agrupación de Diputados, pero no en el Senado, según su afiliación de partido efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representados en la cámara de Diputados.

Legisladores aseguran que se requiere mayor pluralidad

Los cincos legisladores de distintas extracciones políticas aseveraron que se requiere de una mayor pluralidad en la cámara alta y representar a aquellos ciudadanos que no forman parte ni se sienten representados por los partidos políticos tradicionales.





“Al presidente (López Obrador) todo el respeto a sus iniciativas y todo nuestro poco mucho talento que podamos tener para igualar este país y para erradicar la corrupción, como él lo quiere y yo se lo creo”, abundó Martínez Cazares.

“Recibí cobijo, invitación respetuosa, pero siempre sabiendo que hay un sector de la población en donde no existe filiación política y que no se siente representado. Yo no soy militante del Partido del Trabajo pertenecí a la bancada y tuve ese privilegio con diálogo y defendiendo siempre la razón en favor de los ciudadanos”.

Mientras que la senadora Alejandra León recalcó que fue fundadora del Morena en 2012 y siguió como militante hasta abril de 2021.

“Yo presenté mi renuncia formal ante las instancias correspondientes del partido Morena presentando mi renuncia de manera voluntaria. También informando al INE que me diera de baja del padrón de militantes de Morena y que me quedaba como senadora sin partido pero en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo con el cual estoy muy agradecida”, expuso la senadora por Baja California.





Mientras que el senador Gustavo Madero, quien fue presidente de Acción Nacional en dos ocasiones, afirmó que no dejará su militancia blanquiazul, pero eso no le impide manifestar su desacuerdo con la dirigencia de Marko Cortés al frente del CEN panista.

“Soy crítico de la dirigencia de mi partido, de los resultados, de la estrategia y creo que nos falta mucho. Por eso la decisión que tomé es de permanecer en el Partido Acción Nacional integrándome a un grupo parlamentario plural”, dijo Madero Muñoz.

“Sí es difícil tomar una decisión. Sí teníamos un buen tiempo tratando de tomarla. No conseguíamos tampoco a los cinco, hay que decirlo, que exige la ley. Segundo, si lo avisamos con el senador Ricardo Monreal a quién yo respeto y aprecio y de quién yo solo recibido comprensión (…) No estamos buscando pleitos; no estamos buscando amarrar navajas. Y esto tuvo mucho diálogo desde hace más de un mes. Sí, esto tuvo diálogos y entendimientos y espero que fructifiquen. Nosotros estamos dispuestos a dar las garantías correspondientes a todos los grupos parlamentarios de que nosotros vamos a comportarnos a la altura de lo que nos exigen las ciudadanas y los ciudadanos”, concluyó Martínez.