Manifestantes colapsan Periférico Norte porque juez absolvió a presunto abusador de una niña

Un grupo de manifestantes cerraron ambos sentidos de Periférico Norte, luego de que se dio a conocer que el juez Juan Matínez Vitela absolvió al presunto abusador sexual de una niña de 4 años.

En respuesta, un grupo de personas encabezadas por la mamá de la víctima decidieron cerrar la circulación a la altura del Parque Naucalli, en Naucalpan, Estado de México, cerca de las 16:00 horas.

Finalmente a las 20:00 horas, la circulación fue abierta.

Periférico Norte permanece cerrado en ambas direcciones

Al inicio la avenida sólo había colapsado con dirección a la Ciudad de México; sin embargo, minutos después brincaron la valla de contención para cerrar el sentido opuesto que va con dirección a Querétaro.

Los manifestantes exigen justicia, pues no están conformes con la resolución del pasado 15 de febrero.

Juez consideró que no habían pruebas suficientes de abuso sexual a niña de 4 años

A través de un video, el juez Martínez Vitela fue exhibido en redes sociales, pues en este material se observa el momento en el que absolvió al tío paterno de la niña.

En el video el juzgador es confrontado por la mamá de la pequeña, pues de acuerdo con la señora, existían pruebas suficientes, así como peritajes y pruebas psicológicas que probaban la responsabilidad del presunto abusador.

Mamá confrontó al juez que absolvió al tío de la niña

Asimismo, en el clip la mamá pregunta la razón de la decisión diciéndole que si era porque la niña no conocía la dirección exacta ni el horario de los presuntos tocamientos.

En respuesta, el juzgador solo señaló que la sentencia podrá ser impugnada.

“De verdad su señoría, usted es padre, que hubiera hecho usted si fuera su hija a los cuatro años de edad que abusan de ella y que todas las pruebas de peritos lo dicen, de verdad nada más por decir que no fue la dirección, que no nos consta, yo no estuve ahí, el papá la llevó, el papá la llevó, yo no”, reclamó la señora.

Por su parte, el Poder Judicial del Estado de México señaló que no existían pruebas sólidas que sustentaran el abuso sexual de la niña.