No pedimos que se reponga el proceso de selección del Frente Amplio: Mancera

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, urgió al PRD a atender a la resolución del Tribunal Electoral para que determine si hubo violación a sus derechos políticos durante el proceso interno que llevó a cabo el comite organizador delFrente Amplio Por México, encargado de definir la abanderado nacional.

En conferencia de prensa, Mancera Espinosa se pronunció porque se garantice si hubo oportunidad se contar con una defensa adecuada, si tuvo la garantía de audiencia y se respetó el principio de transparencia.

Mancera Espinosa recalcó que no se trata de afectar el proceso interno del FAM pero “lo que nos interesa es que se aclare lo que dijimos desde el principio”.

El senador expuso que el proyecto de la magistrada electoral Mónica Soto le da la razón, al considerar que se vulneró la garantía de audiencia, que no hubo transparencia y que se está vulnerando también un principio que es básico que es el de defensa adecuada.

“El proyecto también refiere que es necesario que contemos con los elementos y la información para ver qué sucedió con las participaciones. O sea nos da la razón en buena parte de este señalamiento. En la votación, esta es la otra parte se tenían dos opciones: una resolver ya y requerir toda esta información o dos seguir el precedente. ¿Qué significa esto? Seguir el precedente de lo que había determinado el tribunal en el caso del compañero (Jorge Luis) Preciado y lo que determinó en ese momento el tribunal fue reencauzarlo al partido en el que milita para que su órgano jurisdiccional lo resuelva”, detalló.

Por precedente, la votación final fue 3 a 2 es decir dos magistrados la magistrada Soto y el magistrado Vargas dicen ‘ya resuelvan’ porque el actor, o sea su servidor, no es militante. Entonces no lo deben reencauzar y tres que votaron y nunca combatieron que no tuviera razón el proyecto sino lo que dijeron ‘reencaucen que lo resuelva primero el partido’. ¿Qué va a pasar ahora? Les van a dar plazo al partido para que resuelva. Y yo voy a esperar a que resuelva el partido. ¿Yo qué esperaría? Pues que en la determinación el partido, el PRD, se sostenga lo que tiene el proyecto de la magistrada Mónica Soto”.

Al final, el líder del Sol Azteca en la cámara alta aclaró que lo que le interesa es que el Tribunal Electoral resuelva el fondo del asunto independientemente si define que se subsane todo el procedimiento.

“No tengo ningún interés de llegar a una ejecución de sentencia y pedir que se reponga. No tengo absolutamente ningún interés en eso. Y si fuera necesario ya no continuaríamos con el proceso, porque lo que hoy queremos y lo que hoy estamos luchando, con mucha vehemencia, es que se resuelva esto. Realmente lo que hoy sostuvo la magistrada Mónica Soto, lo que hoy sostuvo el magistrado (José Luis) Vargas me parece fundamental en esta discusión”, concluyó.

No tengo ninguna participación en el Frente Amplio: Mancera

El senador Miguel Ángel Mancera no ha definido si permanecerá o no en el Frente Amplio Por México ya que ninguno de los aspirantes, ni los dirigentes de los tres partidos que lo conforman se han acercado a él.

En entrevista, el líder del sol Azteca en el Senado dijo que pudo haber provocado molestia en las cúpulas panistas y priistas su decisión de impugnar el proceso interno que llevó a cabo el comité técnico organizador del FAM, pero que lo hizo porque sabe que le asiste la razón.

“No he estado en ninguno de los foros. No he tenido comunicación con ninguno de los presidentes (de los partidos políticos). No he tenido comunicación con nadie de ellos. Le deseo mucho éxito a las dos contendientes a las dos participantes que están en este momento. Mis parabienes, que les vaya muy bien en el ejercicio que viene y ojalá que salga bien. Es una decisión en el que nosotros creímos, en la propuesta del gobierno de coalición. Ojalá que se siga impulsando la propuesta del gobierno (…) Yo no tengo en este momento ninguna plática, no hemos tenido ninguna plática y no tengo ninguna actividad en la que tenga yo que decidir si apoyo o no (al Frente). No tengo ninguna participación”, expresó.

Asi, Mancera Espinosa rechazó que su ausencia en los foros regionales del frente amplio se debe a su malestar con el proceso de selección y descarte de los aspirantes.

“En esta construcción ya quién resulte ganadora, sea Beatriz o sea Xóchitl, tendrá también una voz importante para diseñar sus propuestas. Yo he escuchado a Xóchitl, estoy informado que, por ejemplo, ya ha diseñado quién le estará trabajando el gobierno de coalición, quién le trabajará seguridad y varios temas. Entonces no es simplemente estar haciendo número”, recriminó.