“No quiero dejar a mi hija": Actriz de doblaje y su madre piden ayuda para pagar quimioterapias; el tiempo apremia

“Se me cayó el mundo”, dice Annie Rojas, actriz de doblaje que puso a la venta ringtones de algunos de sus personajes más famosos para poder pagar las quimioterapias de su mamá.

A la mamá de Annie le acaban de detectar cáncer etapa 3 en las trompas de falopio, ya con metástasis. “Creo que la palabra cáncer es horrible y la peor pesadilla que cualquiera pensaría y hablando por mi yo siempre le tuve pavor”, dice la joven actriz para Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Annie es actriz de doblaje y para costear los gastos de la enfermedad empezó a ofrecer su trabajo en redes sociales, pues al no tener seguro y sentirse desesperada, tuvo la idea de vender su voz.

La desesperación la motivó a vender sus audios

“Puse a la venta audios de mis personajes para generar dinero para sus gastos médicos, para sus quimioterapias”. La madre de Annie, una mujer de 52 años que afirma que saberse con cáncer es algo que le cambió la vida a ella, a su familia y a sus amigos.

El tiempo apremia, es por eso que Annie buscó desde sus propios medios encontrar apoyo inmediato. Afortunadamente, ha recibido apoyo de colegas para difundir su necesidad e incluso está próximo un evento el próximo 27 de mayo, en el Deportivo Coapa para recaudar esta noble causa, donde se unieron alrededor de 50 actores de doblaje.

Por su parte, su madre tiene una preocupación muy grande: dejar a la actriz sola. “Mis tratamientos tienen que empezar ya, porque, pues no me quiero morir, no quiero dejar a mi hija, no quiero dejar a mi familia”, dice.

Desde los 11 años, Annie Rojas comenzó haciendo la voz de muchos personajes; hoy, la familia que la vio crecer se ha unido para apoyarla. “La respuesta es muy positiva. Ha habido ventas, ha habido donaciones. Compañeros míos, también de doblaje, se han unido a vender audios, me depositan, yo les aviso y ellos mandan audios”.

¿Cómo puedes apoyar a la actriz Annie rojas para las quimios de su mamá?

Si desean apoyar, lo único que tienen que hacer es enviar el comprobante de pago de $200 mexicanos a audiosannierojas@outlook.com. Esrcibir el nombre del personaje de quien desean el audio, el contenido de dicho mensaje y ahí mismo les hará llegar su audio. “Es muy importante tener el recibo para así poder saber quiénes han hecho traspaso y así no haya malos entendidos”, señala en su primera publicación, la actriz.

¡Hola! Soy actriz de doblaje 🇲🇽 y estoy vendiendo en $200 mexicanos saludos, felicitaciones, alarmas y ringtones de los personajes que he doblado para poder costear las quimios de mi mami.

Les dejo la info, mi wikia en el hilo para que chequen mis personajes y el link de PayPal… pic.twitter.com/iFT80SlaCz — Annie Rojas (@AnnieRojas_) May 3, 2023

¿Qué es el cáncer en las trompas de falopio?

El cáncer que se forma en los tejidos que revisten la trompa de Falopio (uno de los dos tubos largos y delgados que conectan los ovarios con el útero). A veces, el cáncer comienza al final de la trompa de Falopio cerca del ovario y se disemina al ovario.

El cáncer de trompa de Falopio es similar al cáncer epitelial de ovario, y se estadifica y trata de la misma forma, así lo señala el Instituto Nacional del Cáncer. Estos cánceres crecen a partir de células que recubren las trompas.