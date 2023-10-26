Acapulco sin calma: Enfrenta el impacto de “Otis” y la inacción del gobierno

En Acapulco se pueden ver las cicatrices que dejó “Otis”, un huracán que impactó de frente y con la fuerza de una categoría 5, pero no es lo único que hace sufrir al puerto, también la inacción del gobierno, estatal y municipal.

El huracán arribó a esta ciudad con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 330, esa furia la sintieron por igual hoteles, edificios residenciales, comercios y pequeñas viviendas.

“Otis” dobló, tiró, arrancó árboles de raíz, derribó palmeras, antenas y postes de cableado eléctrico; la destrucción se vio en colonias emblemáticas como Renacimiento, Progreso, Jardín Mangos o Ciudad Renacimiento y Zapata.

Después del impacto del huracán más de un millón de personas quedaron afectadas, en Acapulco, Coyuca de Benítez y otras regiones del estado, donde sólo es posible apreciar dolor, tragedia, desesperación, hambre e incertidumbre.

Un gobierno paralizado, otra realidad del Acapulco devastado

Además de todo este panorama desolador, los habitantes del estado tienen que enfrentarse a otra problemática: el gobierno estatal de Evelyn Salgado y el municipal de Abelina López Rodríguez, se paralizaron y después del golpe, no reaccionaron.

¡Acapulco está devastado!



Se están por cumplir las primeras 48 horas de que el huracán #Otis llegó para destruir esa ciudad.



Hay mucha confusión ante la falta de una autoridad que pueda contener la rapiña, que pueda darle seguimiento a los lesionados.



Es un estado de una… pic.twitter.com/VRyu9k91Vk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 27, 2023

En medio de la devastación, eso es lo que menos sorprende a la gente, porque ellos saben bien que Guerrero sufre de la inacción de las autoridades y lo viven a diario con la falta de legalidad y la delincuencia.

Pero los ciudadanos saldrán adelante, la sociedad civil brindará su apoyo como lo ha hecho siempre, el pueblo se unirá para sacar a Acapulco y Guerrero de las ruinas, y devolverle su esplendor.

