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Acapulco sin calma: Enfrenta el impacto de “Otis” y la inacción del gobierno

Los habitantes de Acapulco y otras regiones afectadas por el huracán “Otis” deben enfrentar otro problema, la inacción del gobierno estatal y municipal.

Por: Marco Morales y Citlalli Sánchez

En Acapulco se pueden ver las cicatrices que dejó “Otis”, un huracán que impactó de frente y con la fuerza de una categoría 5, pero no es lo único que hace sufrir al puerto, también la inacción del gobierno, estatal y municipal.

El huracán arribó a esta ciudad con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 330, esa furia la sintieron por igual hoteles, edificios residenciales, comercios y pequeñas viviendas.

“Otis” dobló, tiró, arrancó árboles de raíz, derribó palmeras, antenas y postes de cableado eléctrico; la destrucción se vio en colonias emblemáticas como Renacimiento, Progreso, Jardín Mangos o Ciudad Renacimiento y Zapata.

Después del impacto del huracán más de un millón de personas quedaron afectadas, en Acapulco, Coyuca de Benítez y otras regiones del estado, donde sólo es posible apreciar dolor, tragedia, desesperación, hambre e incertidumbre.

Un gobierno paralizado, otra realidad del Acapulco devastado

Además de todo este panorama desolador, los habitantes del estado tienen que enfrentarse a otra problemática: el gobierno estatal de Evelyn Salgado y el municipal de Abelina López Rodríguez, se paralizaron y después del golpe, no reaccionaron.

En medio de la devastación, eso es lo que menos sorprende a la gente, porque ellos saben bien que Guerrero sufre de la inacción de las autoridades y lo viven a diario con la falta de legalidad y la delincuencia.

Pero los ciudadanos saldrán adelante, la sociedad civil brindará su apoyo como lo ha hecho siempre, el pueblo se unirá para sacar a Acapulco y Guerrero de las ruinas, y devolverle su esplendor.

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