Autocorrector hace mala jugada a Noroña en redes sociales

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, llamó de nuevo la atención en redes sociales, en donde usuarios lo criticaron por un error, que aseguró, fue por su autocorrector.

En uno de sus tuits, Noroña trató de decir que las personas del Morena suelen desayunar en un hotel del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, el autocorrector supuestamente cambió algunas palabras de su mensaje.

El desliz de su autocorrector no pasó desapercibido por los detractores de Noroña, ya que de inmediato interpretaron que se trataba del nombre de un líder de la delincuencia organizada, “El Mencho”.

Por otra parte, si lo hubiese puesto yo y no el auto corrector, habría puesto “Mencho” y no mencho. https://t.co/gQRqUQhUlw — Fernández Noroña (@fernandeznorona) January 12, 2022

De acuerdo con usuarios de redes sociales, Noroña al notar el error de su autocorrector, eliminó el tuit y subió otro con la idea que buscaba expresar.

Al notar las críticas, Noroña aclaró que no buscaba mencionar al líder criminal, incluso dijo que habría puesto “El Mecho”. “Por otra parte, si lo hubiese puesto yo y no el auto corrector, habría puesto “Mencho” y no mencho”, escribió.

Por si no fuera poco, la gente del movimiento viene a desayunar aquí cuando hay concentraciones en el Zócalo. Yo viví una ovación bellísima en este sitio. Encima, @JesusRCuevas gusta de este lugar. “Hotel Catedral”. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) January 12, 2022

Noroña recibe críticas en redes sociales

El diputado Noroña continuó en el centro de las críticas en redes sociales luego de asegurar que el cubrebocas es una medida auxiliar contra los contagios de Covid-19.

“Medida esencial: la vacuna. Medida auxiliar: el cubrebocas. Que alguien te explique la diferencia. Por otra parte, si tú quieres que te traten como enfermo, es tu derecho”, escribió el diputado del PT .

Medida esencial: la vacuna. Medida auxiliar: el cubrebocas. Que alguien te explique la diferencia. Por otra parte, si tú quieres que te traten como enfermo, es tu derecho. https://t.co/oF5m7wzuDj — Fernández Noroña (@fernandeznorona) January 12, 2022

De inmediato, usuarios de redes sociales lo criticaron por su postura de no usar cubrebocas, sin embargo, Noroña continuó firme ante su postura de decir que el cubrebocas es solo una medida auxiliar, comparado con la vacuna, que es esencial. Incluso citó a funcionarios de la Secretaría de Salud para respaldar sus dichos.

Esta no es la primera vez que Noroña se opone al uso de cubrebocas, pues es conocido por los conflictos que esta decisión le ha traído en en espacios públicos como el Instituto Nacional Electoral (INE), cuando en noviembre de 2020 aseguró que esta medida en el recinto era porque lo querían “amordazar”.