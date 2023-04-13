Noruega expulsa a 15 “agentes de inteligencia” de embajada de Rusia, deben abandonar Oslo en breve

Noruega va a expulsar a 15 funcionarios y trabajadores de la embajada de Rusia que según el Ministerio de Relaciones Exteriores de la "Nación Nórdica", se trata de agentes de inteligencia que operan al amparo de cargos diplomáticos.

En rueda de prensa, Anniken Huitfeldt, ministra noruega de Relaciones Exteriores, señaló que: "Sus actividades suponen una amenaza para Noruega". Huitfeldt agrega que: "Hemos seguido sus actividades a lo largo del tiempo. Han aumentado desde la invasión de Ucrania".

Cabe señalar que en la actualidad hay una cuarentena de diplomáticos rusos acreditados en Oslo, capital de Noruega, por lo que las expulsiones de los 15 "agentes de inteligencia" de embajada de Rusia, significarían más de un tercio del total. Una medida que Moscú dijo que tendrá una respuesta.

Norway declares 15 intelligence officers working at Russian embassy in Oslo personae non gratae



‘The intelligence officers have been engaging in activities that are not compatible with their diplomatic status,’ said FM Anniken Huitfeldt. h/t @rmilneNordichttps://t.co/U4BU1cVX8U — Christopher Miller (@ChristopherJM) April 13, 2023

Noruega acusa de "espías" a funcionarios de embajada de Rusia en Oslo

Se trata del más reciente caso de un país de occidente que expulsa a diplomáticos de Rusia desde el comienzo de su denominada Operación Militar Especial que Moscú comenzó desde febrero del año pasado en Ucrania.

En lo que va del año de la invasión de Rusia a Ucrania, países como Estonia, Holanda y Austria también han expulsado a diplomáticos rusos. Cabe señalar que Noruega ya expulsó a tres rusos en el mes de abril del año 2022.

Los funcionarios que Noruega ha señalado como de "agentes de inteligencia" de parte de Rusia que trabajan bajo el amparo de cargos diplomáticos, deberán abandonar Noruega en breve.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que Moscú responderá a las expulsiones, según el más reciente reporte de la agencia de noticias estatal TASS, que tampoco ofreció mayores detalles.

"Los 15 oficiales han estado involucrados en actividades que no son compatibles con su estatus diplomático", argumentó la canciller de la nación nórdica, Anniken Huitfeldt. — RT en Español (@ActualidadRT) April 13, 2023

Oslo quiere mantener con Moscú relaciones diplomáticas "normales"

Funcionarios de la embajada de Rusia en Oslo no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios cuando fueron contactados por parte de periodistas de la agencia Reuters.

Cabe recordar que Noruega es miembro de la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y que comparte frontera con Rusia en el Ártico.