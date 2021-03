AMLO esperará al menos 10 días para vacunarse contra Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obardor (AMLO) dijo que esperará al menos 10 días más para vacunarse contra Covid-19, pese a que esta semana ya podría acceder al antígeno con el inicio de la vacunación en la alcaldía Cuauhtémoc.

Al ser cuestionado en Palacio Nacional sobre cuándo se va vacunar, el presidente López Obrador dijo que los médicos que lo atendieron cuando se contagió de coronavirus le recomendaron esperar, porque tenía anticuerpos suficientes.

“Pero ya ha pasado el tiempo, de todas maneras quiero que sean ellos los que me recomienden lo que más conviene, ya me va a tocar, porque está ya programada esta semana para la Cuauhtémoc, también puede haberme vacunado en Tlalpan, porque también ahí tengo mi domicilio”, dijo el jefe del Ejecutivo.

Al revelar que su credencial de elector ya está domiciliada en la alcaldía Cuauhtémoc, el presidente López Obardor dijo que en los próximos días se realizará nuevos estudios.

“Vamos a ver qué me dicen los médicos en unos 10 días, en una semana, 10 días, me van a hacer unos análisis y dependiendo de eso ya me vacuno”, dijo el mandatario López Obrador.

Mañana arranca vacunación en la Cuauhtémoc

El Gobierno de la Ciudad de México informó este domingo que entre el 30 de marzo y el 3 de abril serán vacunados los adultos mayores de la alcaldía Cuauhtémoc, demarcación en la que se encuentra Palacio Nacional, donde actualmente vive el presidente López Obrador junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo Jesús Ernesto López Gutiérrez.

En esa alcaldía será aplicada la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, fármaco que en semanas previas fue cuestionado por una supuesta relación con casos de trombosis.

Al tener 67 años cumplidos, el presidente López Obrador está dentro de la población objetivo que debe ser vacunada en la segunda etapa de vacunación, que contempla a personas adultas mayores. Sin embargo, dado el calendario de aplicación, hasta ahora no ha recibido ninguna dosis, a pesar de que también padece hipertensión, una de las principales enfermedades asociadas a los fallecimientos por Covid-19.