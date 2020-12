AMLO indulta al guajolote que recibió en Oaxaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador “indultó” al guajolote que le fue obsequiado el 13 de diciembre durante su gira por Oaxaca y que permanecía en Palacio Nacional en resguardo, para que sea llevado a Xicarú, un espacio dedicado a proteger a animales rescatados a cargo de ambientalistas especializados.

“En el caso del pavo que me regalaron en Oaxaca, del guajolote, yo se lo entrego para que se lo lleve a ese lugar donde cuidan los animales, pero esa es una decisión personal porque además tengo todo un movimiento aquí al interior de Palacio Nacional. Me están pidiendo un indulto al pavo, pues ya de una vez se lo entrego”, dijo a una activista que lo solicitó durante la conferencia de prensa mañanera.

El guajolote irá al santuario de especies Xicarú, en San Luis Potosí, donde viven gallos, patos y conejos, tortugas y otros animales rescatados de la crueldad humana y, de acuerdo con la defensora de los animales, “vivirá en un entorno protegido y seguro hasta su muerte natural”.

“Estaba bien cuidado aquí. Se va a sentir muy contenta Laurita y otras compañeras que estaban pidiendo el indulto”, dijo López Obrador.

La atención al pueblo y su protección están por encima de cualquier interés particular. Conferencia matutina. https://t.co/SfUylZFULf — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 23, 2020

Durante su gira por Oaxaca, una mujer se acercó al Presidente para obsequiarle al animal. Entonces López Obrador bajó de la camioneta y aceptó el regalo que le ofrecían, además de tomarse fotografías con personas que no portaban cubrebocas.





Cinco días después del obsequio, el Presidente dijo que analizaba la posibilidad de darle un indulto.

“Ahora fui a Oaxaca, el pasado fin de semana y de plano una señora me regaló un pavo, un guajolote y me dijo tómese una foto conmigo, con sana distancia y el pavo, que por cierto aquí lo tenemos, ahí está comiendo el maíz, pero no saben ustedes lo del pavo, me están demandando que haya indulto, no quieren que se sacrifique el pobre pavo”, destacó entonces.