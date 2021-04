Anuncia Batres reforma electoral para evitar excesos de consejeros

Cd. de México.-El senador de Morena, Martí Batres anunció que presentará una reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) con el propósito de que los consejeros electorales se abstengan de conductas u opiniones que afecten o favorezcan a partidos o candidatos.

Batres acusa a los consejeros de hacer militancia a favor de una de las coaliciones, concretamente del PRI y del PAN. Recordó que el Instituto Federal Electoral (IFE) hoy INE surgió ante la necesidad de hacer valer la democracia ya que en épocas pasadas las elecciones las organizaba el gobierno federal y no se respetaba la decisión de la ciudadanía y de ahí la importancia de la independencia de esa institución, sin embargo señala Batres, que con el paso del tiempo los consejeros han caído en excesos.

“Se le dio autonomía, no para que sus integrantes se dieran grandes lujos y enormes salarios sino para que fueran imparciales, sin embargo ha pasado el tiempo y el órgano electoral que hoy se llama, no logró emanciparse, no logró independizarse, sigue siendo dependiente políticamente, ideológicamente del PRI y del PAN”.

Vía redes sociales anunció su propuesta de reforma

En su mensaje en redes sociales Batres no hace referencia a que esos mismos consejeros respaldaron el triunfo del presidente de la república actual y de su partido, ni tampoco habla de reformas para precisar que se evite la sobrerrepresentación altamente cuestionada así como tampoco de los recursos millonarios que reciben los partidos ni de los excesos y derroches durante las campañas cuando en el país hay graves carencias.

Los órganos electorales no son imparciales. Militan a favor de una coalición política y en contra de otra. Por eso estoy proponiendo una reforma para que consejer@s electorales no tengan conductas y opiniones que afecten o beneficien a partidos o candidat@s. pic.twitter.com/04VIsn1KZk — Martí Batres (@martibatres) April 28, 2021

Sólo se concreta a plantear el que se establezca que la actuación y desempeño de los consejeros se lleve a cabo bajo los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. El legislador de Morena dijo que lo sucedido en los últimos días con los órganos electorales demuestra que no son realmente imparciales.

“Vemos a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) dando conferencias y llamando a los electores a no votar por el populismo. ¿Qué tiene que andar haciendo un consejero electoral calificando ideológicamente algo, o diciendo qué es positivo o negativo? Ese papel no les corresponde a los consejeros, pues el único que debe calificar las opciones, ideologías, programas, propuestas políticas, partidos y candidatos son los ciudadanos. Sólo a ellos les corresponde, no al órgano electoral”.

Por tal motivo, insistió presentará la reforma electoral correspondiente.

“Estoy planteando una reforma para que consejeras y consejeros electorales no tengan conductas u opiniones que afecten o favorezcan a partidos políticos o candidatos vulnerando la imparcialidad del órgano electoral y alterando la equidad en la contienda”.