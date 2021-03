Aprueba Senado nueva Ley de la Fiscalía General de la República

Cd. de México.- Con 108 votos a favor y uno en contra el Pleno del Senado aprobó el dictamen por el que se expide la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR). Se establece una nueva integración, estructura, funcionamiento y atribuciones de la institución y se le dota de instrumentos eficaces para la investigación y persecución de delitos.

Tras intensas negociaciones de los distintos Grupos Parlamentarios se logró que la Fiscalía participe en mecanismos de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como en los sistemas nacionales de búsqueda de personas y de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. El coordinador de los senadores de Morena destacó el hecho al hablar del dictamen.

“Se mantuvieron las reglas de competencia para la investigación y persecución de los delitos, relacionados con la desaparición de personas, previstas en el artículo 24 de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas; la desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”.

Con las modificaciones de última hora los senadores del PAN dieron su aval a la nueva legislación por la que se regirá la Fiscalía. El senador de ese partido, Damián Zepeda señaló que aunque las modificaciones son perfectibles se trata de un paso positivo.

“Como toda norma, por supuesto que es perfectible, nosotros mismos vamos a proponer algunas reservas, pero sí consideramos que es un avance, que es una ley sólida que va a permitir un mejor trabajo al interior de la Fiscalía General de la República”.

Mientras que la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu dijo que su partido daba su apoyo pero aclaró que mantienen diversas diferencias con el Proyecto de Decreto.

“Nuestro grupo parlamentario concurre al acuerdo plural en lo general, por coincidir en los propósitos que sustentan el presente dictamen: Garantizar la autonomía plena de la Fiscalía General de la República, fortalecer sus capacidades institucionales y dotarla de mejores herramientas para desempeñar sus funciones; que las diferencias sobre el orden normativo no sean pretexto para la ausencia de resultados. Sin embargo, por disentir en algunos de los medios con que se pretenden alcanzar estos objetivos, presentaremos una serie de reservas al proyecto de decreto en el marco de su discusión en lo particular. No por capricho, sino por vocación; no por obligación, sino por convicción, y no por obstinación, sino por responsabilidad”.

El documento se turnó a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión.