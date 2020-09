Aseguran que el salón de Plenos de la Cámara Alta es foco de contagios

Cd. de México.- En medio de la sesión de este miércoles en la Cámara Alta, hubo reproches de algunos senadores por la negativa e incumplimiento a la obligación que tienen todos los legisladores de usar el cubrebocas en las sesiones. La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, desde su escaño manifestó su inconformidad por esa situación.

“Hay muchos compañeros senadores que no usan el cubrebocas sistemáticamente. Por respeto entre nosotros me parece que deberíamos todos usar el cubrebocas para evitar un posible contagio, no sabemos quienes nos podamos haber contagiado. Creo que si es importante que por respeto se obligue el uso del cubrebocas dentro de este Pleno”.

Dijo que no se debe permitir que los encargados de hacer las leyes sean los primeros en incumplir los acuerdos que son para la seguridad y protección de todos.

“Que sea obligatorio, sí y hay que insistir en ese tema, pero si los senadores no ponemos el ejemplo, pues imagínense. Cuando estamos pegados aquí o andamos por los pasillos hay que traer el cubrebocas y había varios senadores que no traían el cubrebocas”.

Según algunos senadores como Félix Salgado de Morena, el salón de Plenos ya se ha convertido en un foco de riego de infección para todos los que ahí realizan sus tareas legislativas.

“Es un foco de infección ahí, no entra nada de aire y se está reciclando el mismo aire entonces si alguien entra enfermo pues ya nos fregamos todos. Es por tu bien, es por tu vida y aprovecho para hacer un llamado a la población, yo creo que sí a la sana distancia y protegerse”.

Algunos más como el senador Julio Menchaca de Morena recordaron también que en el Senado ya se han registrado casos de senadores contagiados por lo que deben extremar precauciones.

“Han estado compañeros nuestros delicados de salud, incluso en el caso de mi compañero senador de mi fracción falleció su mamá, su secretario particular, entonces todo lo que podamos hacer para cuidarnos y cuidar a los demás, es necesario. Hago una invitación a hacerlo con responsabilidad”.

Mientras que la senadora del PAN Indira de Jesús Rosales dijo que es necesario predicar con el ejemplo.

“Todos tenemos que usar el cubrebocas, definitivamente tenemos que dar el ejemplo para cuidado de nosotros mismos y también por responsabilidad en cuanto hace a los demás, pues lo mínimo indispensable es que nosotros demos el ejemplo al resto de la ciudadanía utilizando las medidas de protección pertinentes”.