Avanza en Comisiones del Senado Ley de Revocación de Mandato

Ciudad de México. Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República aprobaron, en lo general, el proyecto de dictamen que expide la Ley Federal de Revocación de Mandato, cuyo propósito es consultar a la ciudadanía en torno a la continuidad o no del Presidente de la República.

El documento plantea que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea el responsable de la organización y desarrollo de este proceso. Además, de promover el voto y garantizar los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género.

Los Grupos Parlamentarios de oposición, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD se manifestaron en contra del proyecto de dictamen que se presentó a discusión ya que aseguran que es incompleto, que no se circuló a tiempo, además de que no hay necesidad de que se apruebe al vapor por imposición de la mayoría, pero sobre todo por la presión desde otro Poder.

Piden que el tema se aborde en próximo periodo ordinario

Pidieron que la discusión del tema se lleve a cabo en el próximo periodo ordinario que inicia en septiembre y mientras tanto se logren los acuerdos entre todas las bancadas. La priista Claudia Ruiz Massieu se refirió a esta propuesta.

“Nuevamente se quiere hacerlo al vapor, sin construir consensos, sin escuchar a la oposición, sacar una ley importante sin análisis profundo, y sin la participación activa de la pluralidad política, sin diálogo sin concertación y eso no lo podemos dejar pasar”.

El panista Damián Zepeda coincidió en el punto.

“Yo no comparto que este documento lo debamos de aprobar con prisas. Se está intentando un periodo extraordinario cuando estamos a escasos días del periodo ordinario y me parece que ese tiempo debería de ser utilizado para lograr los consensos que requerimos”.

Por su parte la senadora del PT, Nancy de la Sierra, consideró que el proyecto de dictamen es poco claro y no se aplicó el procedimiento adecuado para desahogarlo.

“Me preocupa un poco la metodología que aprobaron porque no tenemos ni siquiera un texto final para votarlo, o no sé si ustedes recibieron algo diferente a lo que yo recibí, porque yo recibí una propuesta de dictamen que viene con muchos temas encorchetados que pensamos que precisamente íbamos a discutir en este momento para poder juntos definir. El dictamen no viene como un texto final”.

Morena vota a favor del proyecto de dictamen

Por su parte los senadores de Morena y aliados votaron a favor del proyecto de dictamen y así poder solicitar a la Comisión Permanente que haya un periodo extraordinario para su discusión. Al respecto del proyecto de decreto, el senador de Morena, José Narro Céspedes, acusó que hay un acuerdo del bloque opositor para ir en contra del dictamen, bajo un posicionamiento político que busca desvirtuar un tema fundamental para la democracia directa.