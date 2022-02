Avanza foro de discusión de la Reforma Eléctrica

Funcionarios de CFE justificaron la necesidad de aprobar la Reforma Eléctrica , a fin de poner orden en la generación, evitar pérdidas a la empresa del Estado, garantizar el servicio y frenar la lluvia amparos en contra de medidas del actual gobierno por parte de privados abrigados en la reforma de 2013.

“No hay nada que se pueda hacer si no se cambia la Constitución , eso nos ha quedado claro. Hoy, hay 4 mil 250 amparos efectuados por las cámaras empresariales, asociaciones de engría y la Cofece, ese órgano del estado independiente y autónomo “, acusó Mario Morales Vielmas, director General de Intermediación de Contratos Legados de la CFE.

Pero el presidente de la Canacintra, José Castellanos Férez, prendió focos de alerta con la reforma propuesta por el gobierno.

“Se me hace muy grave que se requiera atentar contra un derecho, un juicio de amparo es un juicio de garantías constitucionales y cualquier persona, física o moral que s e sienta violentado en sus derechos puede acudir a el, esto no nos debe de asustar. Si hay amparos y los están perdiendo es justamente porque esto no tenía ni pie ni cabeza”.

Y confrontaron pros y contras en torno a los beneficios.

“De aprobarse en sus términos esta iniciativa se ha calculado que la electricidad nos pudiera costaría un 35 % más aproximadamente. Se estima que se tiene invertido en el sector eléctrico por parte de privados 44 mil millones de dólares, esto sería seria la afectación de tener la aprobación de esta iniciativa en sus términos. Yo creo que no es necesaria hacer reforma constitucional podemos ajustar si hay voluntad “, señaló el líder de los industriales del país.

En tanto que Mario Morales Vielmas, funcionario de la CFE, sostuvo que la reforma busca dejar de subsidiar a las empresas privadas generadoras de energía.

¿Qué se pretende con esta reforma? resolver lo que no se resolvió con reforma de 2013, algo irregular que nace en el 92 los productores independientes y auto abastecedores, nosotros estamos subsidiando a estas empresas que dicen que no es posible como son los Wal-Mart, las farmacias, los OXXO. Es un fraude a la ley, eso no puede estar sucediendo”, puntualizó ante diputados.

Para la Cofece el que la CFE concentre poderes genera riesgos a la competencia.

“Uno de ellos que vemos con mucha preocupación es la fusión de los roles de participación de órgano regulador en la CFE. No se puede ser participante y arbitro al mismo tiempo, inclusive bajo la misma iniciativa. La comisión no puede auto fijarse las tarifas de transmisión”, sostuvo el comisionado de Cofece, Alejandro Faya Rodríguez.