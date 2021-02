¡Qué millenial! Bill Clinton lanza su propio podcast

Bill Clinton, ex presidente de Estados Unidos, debutó este jueves en el mundo del streaming con el estreno de su propio podcast.

La producción del ex mandatario lleva por nombre ‘Why Am I Telling You This?’ (¿Por qué te estoy diciendo esto?), y está disponible a través de distintas plataformas de streaming como Spotify y Deezer.

El podcast, de acuerdo con su propio creador, mostrará conversaciones del ex presidente con expertos en diversos temas que le interesan.

El primer episodio contó con la participación del músico de jazz Wynton Marsalis, quien compartió detalles de su vida privada, su trayectoria artística y su más reciente álbum.

La pasión del ex presidente por el jazz es conocida, pues se sabe que durante su campaña rumbo a la Casa Blanca, en 1992, tocaba el saxofón durante sus mítines.

El podcast ‘Why Am I Telling You This?’ es una extensión del podcast del mismo nombre que el ex presidente había lanzado en 2019 para su fundación, acompañado pr su hija, Chelsea. En aquella ocasión, algunos de los invitados fueron Ruth Bader Ginsburg, George W. Bush y otros más.

La nueva versión del podcast es producida por iHeartRadio, la Fundación Clinton y At Will Media.

John Sykes, presidente de entretenimiento de iHeartMedia, dijo sentirse emocionado por este proyecto.

“Nos emociona y nos honra trabajar junto al presidente Bill Clinton en el lanzamiento de su nuevo podcast. Él tiene el increíble don de poseer un gran intelecto y la habilidad innata de hacer que las personas recorran su vida a través de una simple conversación”, declaró el directivo.

“Es un narrador de historias nato, y su curiosidad por conocer las ideas de la gente se vuelve contagiosa”, añadió.

TENDENCIA ENTRE POLÍTICOS

El ex presidente Clinton no es el único personaje de la política y la vida pública que se adentra en el mundo de los podcast.

Desde julio de 2020, la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, lanzó su propio podcast, llamado ‘The Michelle Obama Podcast’, y en él ha compartido fragmentos de su vida política, personal y cómo ha lidiado con la pandemia de Covid-19.

Los Duques de Sussex, Enrique y Meghan Markle, siguieron con esta tendencia y en diciembre pasado lanzaron su podcast, llamado ‘Archewell Audio’. Hasta el momento, la pareja real sólo ha lanzado un episodio.

