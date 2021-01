Blue Demon Jr. busca ser alcalde de la Gustavo A. Madero y sin quitarse la máscara

Si Cuauhtémoc Blanco ya es gobernador de Morelos, y José Luis Sánchez Solá podría ser candidato de Morena a ocupar un puesto político, no hay motivo para que un luchador no se convierta en mandamás de una alcaldía en la Ciudad de México y sin quitarse la máscara.

Tal es el caso de Blue Demon Jr., quien competirá por la alcaldía de la Gustavo A. Madero (GAM). Además, el ‘gladiador’ reveló que no será la única estrella del pancracio que intente convertirse en alcalde de alguna de las demarcaciones de la CDMX.

“Mi partido se llama redes sociales progresistas, estoy intentando llegar a ser alcalde de la Gustavo A. Madero (...) está Tinieblas por Venustiano Carranza y Carístico por Cuauhtémoc”, dijo el luchador en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

De primera instancia, uno pensaría que Blue Demon Jr. tendría que quitarse la máscara para poder competir por un puesto de elección popular, pero, de acuerdo al también actor, sólo tendrá que revelar su identidad a las autoridades del Instituto Nacional Electoral.

“Me voy a enfocar en la educación, seguridad y economía; reactivar la economía (...) No, no (me voy a tener que quitar la máscara), nos permiten guardar nuestra identidad, nos tendremos que descubrir ante las autoridades del INE. Y también tenemos un apartado donde hacemos el registro que dice ‘alias’, entonces ‘Blue Demon’ va a ser el que va a estar en la boleta”, aseguró.

Por otro lado, Blue Demon reveló que está grabando una serie para Disney, en la cual su sobrina será poseída por su máscara y esto le dará superpoderes. Además, dijo que no piensa retirarse de la lucha libre, aún si gana la alcaldía de la GAM, puesto que “al ser independientes es dueño de su tiempo” y eso le ayudaría a combinar todas sus actividades.