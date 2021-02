Cabeza de Vaca asistirá hoy a San Lázaro para conocer acusación

Ciudad de México. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acudirá esta miércoles a la Cámara de Diputados para conocer las acusaciones en su contra, luego de que la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara su desafuero.

“Esta no es la primera y muy probablemente no será la última. Me presentaré en la Cámara de Diputados para que me notifiquen las acusaciones que ha formulado el Ministerio Público de la Federación, es de mínima justicia enterarme de qué se me acusa”, dijo García Cabeza de Vaca en un mensaje por la celebración del día de la Bandera.

En su mensaje, el gobernador de Tamaulipas dijo que lo tenían que haber llamado a comparecer hace un año, cuando supuestamente comenzaron las especulaciones, “no ahora, cuando comenzaron las elecciones, qué casualidad”. Dijo que es un orgullo que la federación lo volteé a ver, porque algo les preocupa.

Les comparto este mensaje, luego de la filtración mediática de supuestas acusaciones en mi contra. pic.twitter.com/rCoWgsgVh8 — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) February 24, 2021

TE RECOMENDAMOS: Juicio contra Cabeza de Vaca será público: Gertz Manero

La secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, en un oficio dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, confirmó la solicitud de desafuero.

La petición de la Fiscalía General de la República para desaforar al gobernador está relacionada con una querella inicial, presentada a finales de 2020, en la que el mandatario panista fue acusado del delito de enriquecimiento ilícito, por más de 951 millones de pesos.

La UIF y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación en la que acreditaron que, entre abril y diciembre del 2019, se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos.