Complot del Tribunal Electoral acusa Delgado para evitar llegue a dirigencia de Morena

Ciudad de México. En la contienda por la presidencia nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y uno de los contendientes al cargo, denunció en su cuenta de Twitter que el proyecto de resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para invalidar la encuesta para elegir a la nueva dirigencia del partido demuestra que hay un “vergonzoso complot” en su contra para evitar que gane las encuestas.

https://twitter.com/mario_delgado/status/1312959882174361607



Incluso, también en comunicado de prensa, Mario Delgado, llamó a los magistrados del Tribunal Electoral a actuar con responsabilidad y generar certidumbre rumbo a las elecciones de 2021.



El también coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, acusó que el proyecto Tribunal Electoral contiene cosas que ya habían sido juzgadas y va en contra de la ratificación que ellos mismos hicieron entorno a la convocatoria hecha por el INE.

“La semana pasada ellos ratificaron la convocatoria del INE en sus términos, ellos mismos en su última sesión y una semana después parece que ya no gustó, no sé qué vieron en esta semana que no habían visto durante todo el proceso”,... pero hay muchas resistencias y está claro que vamos a delante en prácticamente todos los sondeos y hay un interés en que no lleguemos a la dirigencia de Morena... Es grave que el TEPJF se retracte de sus resoluciones, lo que está en juego es su credibilidad y es delicado porque será el árbitro para el 2021”, acusó Delgado Carrillo, aspirante a dirigente nacional de Morena.