Acusa Córdova ataque al INE por recorte “insensato”

Ciudad de México. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, calificó de insensato el recorte presupuestal al instituto y consideró que al sistema electoral fue atacado al vulnerar su capacidad operativa.

La Cámara de Diputados, con una mayoría morenista y sus aliados, aprobó un recorte presupuestal cercano a los 5 mil millones de pesos para el INE.

Lorenzo Córdova expuso que no se puede y no se debe vulnerar el sistema electoral atacando su autonomía, difamando a sus integrantes, por decisiones que no gustan o que no se ajustan a los intereses de un grupo, o vulnerando su capacidad operativa con recortes presupuestales insensatos.

Córdova advirtió el domingo pasado que la autoridad electoral recurriría a la Superma Corte ya que la reasignación presupuestal provocará que el instituto no tenga los recursos necesarios para la eventual organización de la consulta de Revocación de Mandato.

Diputados de Morena han criticado a Córdova particularmente por su negativa para acatar el mandato constitucional sobre el límite de sueldos y sostienen que los consejeros se han acostumbrado al derroche, desterrado desde la presidencia de la República.

Al respecto este lunes el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, se sumó a la críticas tras sostener que los consejeros ganan el doble que él. “Se rayan”, dijo el mandatario.