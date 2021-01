Córdova “se hizo de la vista gorda"; en la mañanera no habrá propaganda: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se debe confundir la información con la propaganda, esto luego de que Lorenzo Córdova, presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), indicó que nadie busca cancelar las conferencias mañaneras, sino evitar su transmisión íntegra ante el próximo proceso electoral.

El jefe del Ejecutivo dijo que hacer propaganda sería “ir en contra de nuestros principios” y recordó que eso ocurrió en otros gobiernos y las autoridades electorales se hicieron de la “vista gorda”.

“No debe confundirse propaganda con información. Qué es propaganda, el que yo esté llamando a votar por un partido de manera directa o simulada, cuál es la palabra... subliminal, no. Nosotros no vamos a hacer eso, nunca lo hemos hecho, por eso hemos luchado por mucho tiempo, eso que no vio el presidente del INE, que se hizo de la vista gorda...”, recordó.

En su conferencia de prensa diaria, el mandatario dijo que Córdova “no se dio cuenta que se nombraron delegados para promover el voto en el Estado de México, nombraron secretarios para ir a promover en voto en Ecatepec... que un rector de la universidad... terminara de matraquero del PRI, eso no lo podríamos hacer nosotros por ningún motivo”.

Incluso propuso que se realice una consulta a la población para sabr si ya no quieren que haya conferencias mañaneras e insistió en que “no vamos a hacer ningún acto de propaganda, pero sí vamos a estar informando al pueblo” de lo que ocurre en la administración pública.

En su oportunidad, el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer explicó que de acuerdo con el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no se está generando información para inhibir el proceso electoral y sobre esta postura es a que se tiene que pronunciar el INE.

