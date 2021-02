Crisis energética se multiplicará de aprobarse la reforma eléctrica: PAN

Ciudad de México. Para los senadores del PAN habrá serias dificultades en el país con un marco energético inviable. En conferencia de prensa indicaron que de aprobarse la reforma en materia eléctrica se multiplicará de manera grave la actual crisis energética que se vive en México. Advirtieron que ya se prepara una cascada de amparos, tanto al interior como a nivel internacional para hacer frente a la legislación en caso de que se consolide el proceso de aprobación por las dos Cámaras del Congreso. Además aseguran que Estados Unidos ganará todas las controversias derivadas de este conflicto dado que atenta contra el acuerdo comercial de América del Norte. Xóchitl Gálvez destacó que la crisis será mayúscula de persistir esta intención.

“No veo que la reforma eléctrica que están planteando ni siquiera, aunque fuera ideológica, pudiera resolver el problema de suministro eléctrico en México, no lo va a hacer. Van a cometer un grave error, primero porque la Corte se las va a declarar inconstitucional, y aunque no se los declarara inconstitucional por parte de la Corte, esta crisis que hoy estamos viviendo se va a multiplicar por 10, en 3 o 4 años, porque lo que dejamos de invertir hoy se va a repercutir en 3 o 4 años. Estas empresas internacionales van acabar ganando, porque los protege una serie, primero, que esta reforma sería retroactiva, y eso en las leyes está totalmente prohibido. Segundo, están protegidos por el marco del Tratado de libre Comercio, aunque el presidente no lo haya leído, pero están protegidas, así es que van a ganar en los paneles”.

Por su parte el senador Jesús Horacio González alertó que habrá una fuga masiva de capitales ante la incertidumbre y el desapego al Estado de derecho que implica el aprobar la legislación.

“En donde la principal preocupación de empresas europeas, estadounidenses y empresarios locales también, tiene ya una gran preocupación por todos los litigios, amparo, demandas, en un proceso jurídico eterno que solamente va a llevar a que ganen los abogados. Desgraciadamente, lo que tenemos que entender es que necesitamos seguir impulsando a las empresas, impulsando a los inversionistas para que se genere empleo. Es inminente, evidente que tenemos enfrente ya una lluvia de amparos, una lluvia de litigios y una gran preocupación por parte de inversión extranjera para poder tomar un paso atrás, y que desde su punto de vista si no ven que hay un Estado de derecho y no ven que hay un certeza jurídica con respecto a sus inversiones, evidentemente las van retirar”.