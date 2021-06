Dan suspensión a IFT por presupuesto para Panaut

Ciudad de México.- Una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que no se vea afectada su partida presupuestal para 2021 con la instalación, operación, regulación y mantenimiento del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

Con esta decisión de la ministra Norma Piña, que puede ser impugnada ante alguna de las salas del máximo tribunal, se retrasaría la puesta en marcha del Panaut, luego de que los comisionados del IFT alegaran falta de recursos para cumplir con la creación del registro ordenada por el Congreso de la Unión.

Ministra de la SCJN concede la medida

En sus argumentos Piña Hernández detalló que con la implementación del Padrón existe una “inminente” afectación presupuestaria que puede poner en peligro la autonomía constitucional del IFT, por lo cual, tampoco deben proceder las sanciones de responsabilidad administrativa previstas en la ley de no cumplirse con la instalación.

También te puede interesar: Corte admite controversia de IFT contra Panaut

“Con el otorgamiento de la suspensión en los términos precisados, no se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, pues se busca asegurar provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar se le cause un daño irreparable, respetando los principios básicos que rigen la vida política, social o económica del país, además que no se causa un daño mayor a la sociedad en relación con los beneficios que pudiera obtener el solicitante de la medida”, expuso Piña Hernández.

Niegan frenar en su totalidad el Panaut

Por otra parte, en su acuerdo judicial, la ministra negó al IFT la suspensión que solicitó en la controversia constitucional promovida para frenar en su totalidad la implementación del Panaut.

Te recomendamos también: IFT interpone controversia constitucional contra padrón de celulares