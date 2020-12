Darán siete años de cárcel por cobro ilegal de casetas

Cd. de México.- En su última sesión de este periodo, la Cámara de Diputados incorporo nuevas causas de delito a la Ley de Vías Generales de Comunicación. Habrá cárcel por la toma y cobro de casetas de peaje.

Se estipula sancionar con cárcel de tres meses a 7 años a quienes dañen, perjudiquen, destruyan obstaculicen la construcción de vías de comunicación o interrumpan con fines de lucro el tránsito de medios de transporte y la operación de los servicios de peaje.

Además, se prevé que los incurran en estas causas pagaran multas económicas de hasta 43 mil 440 pesos.

“El bloqueo de los servicios de peaje es un negocio inmenso, es un nuevo huachicoleo como se ha mencionado. En promedio, grupos delincuenciales obtienen ganancias por 500 mil pesos en cinco horas. En casetas con mayor afluencia, como la de Tlalpan en la Ciudad de México, puede ser por arriba del millón de pesos”, señalo Víctor Manuel Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.

La reforma se había aprobado en lo general con 334 favor, 96 contra y 17 abstenciones, contenía otra redacción que imponía hasta 9 años de cárcel a quien además de dañar o perjudicar las vías generales de comunicación interrumpiera parcial o total la prestación de servicio, operación y el tránsito de medios de transporte por las vías generales de comunicación, es decir, carreteras, aeropuertos y vías férreas.

Pero esto dividió a diputados de Morena y a sus aliados, por lo que en la discusión en lo particular y con su voto de mayoría modificaron la reforma; de 2 artículo hicieron uno.

“Nosotros, presumimos y seguiremos presumiendo de que no reprimimos y vamos a dar un garrote de este tamaño para que quien se manifieste por inconformidades legítimas pueda ser criminalizado. Me parece que estamos cometiendo un error grandecito al mandar esta iniciativa que no resuelve lo que se quiere resolver y que abre el camino a la represión de nuestro pueblo”, sentenció el petista Gerardo Fernández Noroña.

El dictamen se turnó al Senado para su validación.