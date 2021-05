Desastre la degradación de calificación de la seguridad aérea: PAN

Cd. de México.- El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería calificó como un desastre el que el gobierno federal haya propiciado que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos degradara la calificación de la seguridad aérea de México.

Dijo que todo esto se da por el recorte al presupuesto en diferentes sectores de la administración pública y que ahora está afectando a la población del país. Destacó que irremediablemente decisiones de este tipo, tarde o temprano, como sucedió con la tragedia en la Línea 12 del Metro, la realidad derivada de los errores termina por hacerse presente.

El legislador indicó que se debe investigar si hubo negligencia adicional en este caso y castigarse de acuerdo a la ley. Por ahora, agregó, lo importante es corregir el rumbo de inmediato.

“Es una falta de atención a los protocolos que se deben tener para que pudiéramos seguir manteniendo la calificación que se tenía, esta degradación de la calificación en términos aéreos significa pues el que perdamos vuelos, el que no se puedan abrir nuevos vuelos y en el que las conexiones, de repente entre líneas internacionales y mexicanas de lo que se conoce como códigos compartidos ya no puedan existir, en fin, por todos lados me parece que es un desastre, una desatención, habría que ver si es negligencia porque no pareciera que pudiéramos haber merecido esta baja de calificación nada más porque si, entonces si algo no se hizo bien hay que corregirlo muy rápido y ver la manera de que no perdamos la oportunidad de seguir manteniendo este nivel de flujo de turistas, de inversión , de dinero que se da a partir de la industria aérea”.

Errores constantes en este gobierno, afirma Rementería

Julen Rementería dijo que se trata también de los errores de la administración del gobierno de Morena que demuestra que no saben gobernar al país sin que haya errores constantes en sus decisiones.

“Por supuesto porque al final el que gobiernan al país es Morena, hoy tenemos que decir que estos daños que se causan por esta degradación a la calificación a la industria aérea por supuesto que son imputables a Morena porque no hizo las cosas de manera adecuada en el momento que se requería y hoy estamos pagando las consecuencias”.