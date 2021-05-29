Capturan a Ramiro Pulgarín, alias el Burro, de los más buscados del ELN

Fue capturado uno de los terroristas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) más buscados en el mundo. Se trata de Ramiro Pulgarín Hernández, alías el Burro. Según la policía el sujeto fue detenido justo cuando cruzaba la frontera desde Venezuela hacia Colombia.

Los agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, DIJIN, detuvieron al Burro, quien a media noche se movilizaba en una camioneta que pretendía llegar a Colombia por el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca, luego de ser sorprendido por los agentes.

La policía lo identificó como Ramiro Pulgarín, quien de acuerdo a los investigadores, es parte del frente de guerra más sanguinario que tiene el ELN, conocido como el frente de guerra oriental.

En operación ‘Malvinas’ de @PoliciaColombia, con apoyo de @FiscaliaCol en Saravena, Arauca, fue capturado Ramiro Pulgarín Hernández, alias ‘El Burro’, cabecilla de la Compañía Simacota del Eln, vinculado a los asesinatos de más de 30 miembros de #FuerzaPública y líderes sociales. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 26, 2021

"La información que tenemos del ELN es que tienen el frente de guerra urbano nacional: tiene la instrucción de cometer crímenes no la manifestación pública, sino ellos de cometer crímenes contra la Fuerza Pública. Como vandalismo, destrucción de bienes públicos y destrucción de bienes privados que están afectando los colombianos", informó el general Jorge Vargas, director de la Policía.

A este hombre los señalan de una docena de asesinatos de civiles, de policías y militares en los departamentos colombianos de Arauca, Boyacá y Casanare. Entre ellos: "El homicidio del líder social Arley Johanny Mogollón Becerra, en el 2018, pero también tenemos elementos materiales probatorios en donde ha cometido entre homicidios y lesiones personales sobre 30 miembros de la policía y de nuestro ejército nacional", señaló el general Vargas.

El también conocido instructor de fuerzas especiales del ELN y explosivos ya era buscando por la Interpol a través de circular azul en casi 190 países del mundo.

Golpes al ELN

La captura de Ramiro Pulgarín, El Burro, se suma a la que hicieron las autoridades hace varios días, en el departamento de Santander, donde capturaron a Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba. Castro es señalado por el presidente Iván Duque, como uno de los más peligrosos cabecillas de la banda denominada por el Gobierno nacional como Narcotalia.

De acuerdo con el presidente Duque, Castro Estupiñán sería el determinador de varias masacres en la región del Pacífico, además de ser requerido por una corte de los Estados Unidos en extradición por delitos relacionados con narcotráfico.

Capturado alias ‘El Burro’, uno de los terroristas del ELN más buscados en el mundo https://t.co/zFuKkaAdJu — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 28, 2021

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