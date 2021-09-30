El 30 de septiembre fue declarado el Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación en Canadá. Se trata de una jornada para reconocer y reflexionar sobre el trágico legado de las escuelas residenciales para niños indígenas, un sistema establecido por el gobierno canadiense para borrar en los niños indígenas sus propias lenguas y culturas con el fin de asimilarlos a la cultura dominante de raíz europea, algo que más tarde la Comisión de la Verdad y la Reconciliación definió como un acto de genocidio cultural.

En junio de este año, el Parlamento canadiense aprobó una ley para reconocer el 30 de septiembre como día feriado federal pagado para los empleados del gobierno canadiense y el personal de los centros de trabajo regulados por las leyes federales.

Honrar a los supervivientes de las escuelas.

El reconocimiento de esa jornada fue una de las 94 medidas pedidas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, destinadas a honrar a los supervivientes de las escuelas residenciales canadienses, a sus familias y a las comunidades, así como para conmemorar públicamente la historia y el legado actual de esos internados.

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El pueblo indígena tk'emlúps, que fue el que anunció el pasado 27 de mayo el trágico hallazgo de 215 tumbas sin marcar en los predios de una antigua escuela residencial para niños indígenas en Kamloops, una ciudad de unos 100,000 habitantes en la provincia de Columbia Británica, decidió invitar a la población a celebrar el primer Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación en Canadá.

Curtis Lindsay, secretario de prensa del ministro provincial de Asuntos Indígenas, Greg Rickford, confirmó en un correo electrónico el 9 de septiembre que el gobierno conservador de Ontario decidió no declarar como feriado el 30 de septiembre.

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La Comisión de la Verdad y la Reconciliación calcula que unos 150,000 niños indígenas fueron obligados a asistir a estas escuelas residenciales en todo el país, aunque la cifra puede ser mayor.

Los trabajos de esta Comisión también identificaron a más de 4,100 niños que murieron en estas instituciones, aunque los responsables de los trabajos sospechan que esa cifra también puede ser mucho mayor.

Para los indígenas canadienses, esas escuelas residenciales fueron un acto de genocidio cultural ejecutado por el gobierno de Canadá.