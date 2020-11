Recaudan firmas para eliminar el número 10 de la selección de Argentina

El 25 de noviembre se dio a conocer la muerte del astro argentino Diego Armando Maradona a los 60 años, provocando gran conmoción en el mundo. Así que rápidamente los usuarios de redes sociales comenzaron a solicitar en la plataforma change.org la iniciativa para retirar la camiseta con el número 10 que usó el ‘Pelusa’ con la selección argentina.

En cuestión de horas la iniciativa se hizo viral, donde los hinchas se sumaron al pedido para que de esa manera se rinda un homenaje a la leyenda del futbol.

Sin embargo, la petición no incluye los campeonatos que organiza la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA), porque según las reglas, no se autoriza en eventos internacionales de selecciones, ya sean Copas del Mundo, o certámenes continentales, que los jugadores utilicen números que no estén comprendidos entre el 1 y el 23.

Actualmente la camiseta número 10 de la ‘albiceleste’ pertenece a Lionel Messi, a quien muchos ven como el heredero del Pelusa.



MESSI DESPIDE A LA LEYENDA

Lionel Messi también se despidió de Maradona, pues dedicó unas emotivas palabras, luego de que se enterara de su muerte.

“Un día triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja, pero no se va, porque el Diego es eterno”, escribió Messi junto a dos fotos con Maradona.

Recordemos que la relación entre ‘el niño de oro’ y la Pulga era entrañable, pues Messi fue dirigido por Diego Armando Maradona en la selección argentina, durante las eliminatorias mundialistas y en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando la Albiceleste cayó en cuartos de final ante Alemania.

“Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD”, finalizó Messi en su mensaje.