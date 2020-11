Conoce los estados que Donald Trump ha demandado por “fraude” en elecciones 2020

El equipo de campaña de Donald Trump se encuentra en un momento turbio por las recientes elecciones, por lo que en diferentes estados ha presentado demandas por “fraude”, pidiendo la detención del conteo electoral.

El resultado final de las elecciones del pasado 3 de noviembre aún no se encuentran listo, pues todavía hay estados en los que no terminan el conteo de los votos; sin embargo, con las cifras que poco a poco se han dado conocer, el actual presidente de Estados Unidos y su equipo de campaña no se encuentran conformes.

Tras tener desventajas frente a los demócratas y su candidato Joe Biden, señalaron que se está atacando la integridad de las elecciones, por lo que han presentado algunas demandas en diversos estados.

Tan sólo el día de ayer acudió a la justicia para detener el conteo electoral en Michigan, Pensilvania, Georgia y Wisconsin.

Hemos reclamado, a los efectos del voto electoral, el Estado de Pensilvania (que no permitirá observadores legales), el Estado de Georgia y el Estado de Carolina del Norte, cada uno de los cuales tiene una GRAN ventaja de Trump. Además, por la presente reclamamos al Estado de Michigan si, de hecho... ¡hubo un gran número de votos arrojados en secreto, como se ha informado ampliamente!

Asimismo, procedió legalmente para evitar que sean contados aquellos votos que llegaron a última hora del martes. Un documento oficial señala que la Junta Electoral del Condado del Chatham tuvo una demanda y se le solicitó a un juez contar todas las boletas que se recibieron después de las 19 horas.

Este jueves, Trump, quien todavía es presidente de Estados Unidos, aseguró que también interpondrá una denuncia ante Nevada por la misma situación.

Frente a estas acusaciones, simpatizantes del candidato republicano han salido a la calle para exigir justicia en el conteo de cada uno de los votos, pues señalan que se está haciendo fraude en las elecciones.

