Gigliotti jugó final de LigaMX contra Pumas con Covid-19

El jugador de León, Emmanuel Gigliotti, jugó la final de vuelta del Guard1anes 2020 de la Liga MX y estaba contagiado de Covi-19.

“Jugué la segunda final, sin saberlo, contagiado, porque al otro día yo me iba para Argentina, me hago el PCR que me pedían Argentina y me da positivo, quiere decir que la final la jugué con el bicho”, dijo el futbolista en entrevista con Líbero de TyC Sports.

Líbero Vs. Emmanuel Gigliotti, la entrevista completa



🎥 No te pierdas todo lo que dejó la tremenda nota al delantero del León de México, exjugador de #Boca e #Independiente, en la que contó grandes perlitas inéditas. ¡Mirá!https://t.co/MHaLwTo5gL — TyC Sports (@TyCSports) February 5, 2021

Gigliotti se realizó una prueba de detección al día siguiente del partido ante Pumas, que se efectuó el 13 de diciembre de 2020, que dio positivo a la enfermedad.

El argentino no es el primer caso positivo en la LigaMx: Memo Ochoa y Nicolás Benedetti, ambos jugadores del América, también fueron casos confirmados, así como Luis Ricardo Reyes, del Atlas 19 casos en Monterrey de los que ocho son miembros del staff.

El nivel de alerta en la liga se elevó hasta la imposición de sanciones para los jugadores y miembros de equipos de la Liga BBVAM MX, la Liga BBVa Expansión MX y la Liga BBVA MX Femenil que incumplan los protocolos sanitarios para prevenir el contagio de la Covid-19.

“Si un integrante de los Clubes es sorprendido no respetando el Protocolo Sanitario de la Liga MX en eventos no autorizados por el Club deberá ser separado del plantel por un periodo de 10 días y se reincorporará presentando ante la Liga una prueba PCR negativa”, informó la liga en un comunicado.

Además el caso se turnará a la Comisión Disciplinaria para su revisión y podría desembocar en la imposición de sanciones hasta por 100 mil pesos.

La norma está vigente desde enero 2021.

De acuerdo con la organización “de esta manera se busca reforzar las medidas de prevención a partir de la responsabilidad y el respeto a las reglas establecidas en materia de salud”.