En el Senado no habrá encontronazos como los registrados en Cámara de Diputados: Monreal

Cd. de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal calificó los encontronazos en la Cámara de Diputados, derivados de la discusión del paquete económico, como parte de la normalidad democrática, sin embargo indicó que en el Senado no se presentará esa situación y que se actuará con respeto cuando llegue el turno del análisis y debate correspondiente en el tema.

“Nosotros no vamos a prestarnos para eso. El Grupo Parlamentario de Morena actuará con respeto. Pero tampoco puedo hablar por nadie en lo individual; a mí no me preocupa el debate duro, ríspido, he sido opositor. Y tampoco debe alterarnos lo que sucede en la Cámara de Diputados, a veces el cansancio, las horas de trabajo, la tensión te genera estos momentos de aparente fricción. Pero no hay que alterarnos de eso, es parte de lo que debe de entenderse como normalidad democrática”.

Se dificultan los acuerdos.

Monreal dijo que a medida que transcurre el sexenio se dificultan más los acuerdos con las diversas fracciones políticas, a diferencia de lo que sucedía a principios de la actual administración.

“Pues siempre hay aquí dificultades para construir acuerdos, yo lo he dicho en las últimas etapas; los partidos políticos están más en posiciones inflexibles, políticas, normales. A mí me parece que es inscrito en la normalidad democrática, porque ellos luchan por sus ideales y luchan de acuerdo con sus principios, aplicando una estrategia que diseñan. Y, los primeros tres años tuvimos muchos acuerdos y muchas reformas, estos tres últimos años, yo avizoro que será un poco más difícil”.

Ricardo Monreal fue entrevistado al término de una reunión privada que sostuvo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Dijo que el encuentro con el tabasqueño fue de cortesía para tratar diversos asuntos de la agenda legislativa pendiente.

“Fue una visita de cortesía. En ocasiones yo voy a la Secretaría de Gobernación, y en ocasiones él viene y platicamos, nos actualizamos de la Agenda Legislativa. Nos tomamos un café, seguido, casi cada 8, cada 10 días nos reunimos de manera indistinta, aquí en la oficina o en su oficina, en Bucareli”.