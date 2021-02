Este jueves solo abrirán 10 Unidades de Vacunación en la CDMX

Cd. de México.- Gobierno capitalino prevé un avance de 93% en la vacunación de adultos de 60 años en las Alcaldías Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Milpa Alta... Mañana solo se abrirán 10 Unidades de Vacunación para atender a las personas rezagadas o faltantes que no hayan podido acudir en el día correspondiente. Funcionarán en un horario de 09:00 a 20:00 horas.

Cuajimalpa:

Escuela Secundaria José Antonio Carrillo Flores No. 289. Camino al Tecnológico s/n, Pueblo San Pablo Chimalpa, colonia Chimalpa.

Escuela Maestros de México. Mina No. 12, colonia San Mateo Tlaltenango.

IEMS Plantel Josefa Ortiz de Domínguez. Carretera México-Toluca Km 19.8, colonia El Molinito.

La Magdalena Contreras:

Escuela Lídice. Avenida Morelos No. 36, colonia San Jerónimo Lídice.

Escuela Juventino Rosas. Avenida Álvaro Obregón No. 74, colonia la Guadalupe.

Escuela Primaria Héroes de Padierna. Avenida Oaxaca No. 18, colonia Héroes de Padierna.

Escuela Primaria Profr. Simitrio Ramírez Hernández. Avenida Ojo de Agua 38, colonia San Bernabé Ocotepec.

UMF 22 Independencia. Calle Río Chico esquina San Ramón No. s/n, colonia San Jerónimo Lídice.

Milpa Alta:

Escuela Primaria Benito Juárez. 5 de Mayo esquina Avenida Juárez, colonia San Bartolomé Xicomulco.

Escuela Secundaria No. 37 Emiliano Zapata. Avenida México Sur s/n Barrio La Luz, colonia Villa Milpa Alta.